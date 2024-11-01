見40年回憶大樹倒塌！曾寶儀紅了眼眶　整晚警笛聲：謝謝所有人員

記者張筱涵／綜合報導

曾寶儀今（1日）感嘆康芮颱風的威力，前一晚就感受到風力之強，整晚也聽到不停歇的消防車、救護車和警車的警報聲，預感也很不好，沒想到出門真的發現路樹全倒，從小學看到大的樹也就這樣倒下，忍不住紅了眼眶。

▲曾寶儀心痛見家附近的樹倒塌。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾寶儀）



曾寶儀今天發文坦承前一天就有不祥的預感，因為風大到將所有樹葉和塑膠袋從下往上吹飄在空中，且整晚都聽見消防車、救護車和警車的聲音：「果不其然路樹都倒了，有些還是很大的樹，感覺我小學他們就在那了，我摸著樹幹，眼眶都紅了。」

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眼見這些慘狀，曾寶儀發自內心感謝從颱風來了以後，就努力搶救、搶修和維持秩序的所有人員：「台灣沒有你們無法正常運作，大家辛苦了，祝願大家都能以平靜的心修整家園，平安。」

▲曾寶儀感嘆從小學看到大的樹倒塌。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾寶儀）



網友們也都說，「市府團隊、國軍、台電、台水、中華電 都奔波了很多天。醫護們也都是冒著風雨正常上班。平平安安地過著小日子的同時，我都很感謝很多人忙成一團。」、「風雨，天災無情，希望不要太多災害」、「看到樹倒很心疼＋１，他們都不知道長了多少年才能長到這麼大，祝願大家都能以平靜的心修整家園」。

【曾寶儀臉書全文】

昨天就有不祥的預感

因為風實在太大了

甚至一度還從樓下往樓上吹

所有的樹葉塑膠袋都飄在空中

一整晚沒停過的消防車救護車警車聲

果不其然

路樹都倒了

有些還是很大的樹

感覺我小學他們就在那了

我摸著樹幹

眼眶都紅了

真心感謝從昨天就開始搶救搶修維持秩序的所有所有人員

台灣沒有你們無法正常運作

大家辛苦了

祝願大家都能以平靜的心修整家園

平安