ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

見40年回憶大樹倒塌！曾寶儀紅了眼眶　整晚警笛聲：謝謝所有人員

記者張筱涵／綜合報導

曾寶儀今（1日）感嘆康芮颱風的威力，前一晚就感受到風力之強，整晚也聽到不停歇的消防車、救護車和警車的警報聲，預感也很不好，沒想到出門真的發現路樹全倒，從小學看到大的樹也就這樣倒下，忍不住紅了眼眶。

▲▼曾寶儀臉書。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾寶儀）▲▼曾寶儀臉書。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾寶儀）

▲曾寶儀心痛見家附近的樹倒塌。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾寶儀）

曾寶儀今天發文坦承前一天就有不祥的預感，因為風大到將所有樹葉和塑膠袋從下往上吹飄在空中，且整晚都聽見消防車、救護車和警車的聲音：「果不其然路樹都倒了，有些還是很大的樹，感覺我小學他們就在那了，我摸著樹幹，眼眶都紅了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

眼見這些慘狀，曾寶儀發自內心感謝從颱風來了以後，就努力搶救、搶修和維持秩序的所有人員：「台灣沒有你們無法正常運作，大家辛苦了，祝願大家都能以平靜的心修整家園，平安。」

▲▼曾寶儀臉書。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾寶儀）▲▼曾寶儀臉書。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾寶儀）

▲曾寶儀感嘆從小學看到大的樹倒塌。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾寶儀）

網友們也都說，「市府團隊、國軍、台電、台水、中華電 都奔波了很多天。醫護們也都是冒著風雨正常上班。平平安安地過著小日子的同時，我都很感謝很多人忙成一團。」、「風雨，天災無情，希望不要太多災害」、「看到樹倒很心疼＋１，他們都不知道長了多少年才能長到這麼大，祝願大家都能以平靜的心修整家園」。

【曾寶儀臉書全文】

昨天就有不祥的預感
因為風實在太大了
甚至一度還從樓下往樓上吹
所有的樹葉塑膠袋都飄在空中
一整晚沒停過的消防車救護車警車聲
果不其然
路樹都倒了
有些還是很大的樹
感覺我小學他們就在那了
我摸著樹幹
眼眶都紅了
真心感謝從昨天就開始搶救搶修維持秩序的所有所有人員
台灣沒有你們無法正常運作
大家辛苦了
祝願大家都能以平靜的心修整家園
平安

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

分手級整人！網紅和正妹「裸身躺床」　 女友怒甩巴掌：你怎那麼噁心

推薦閱讀

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

莊凱勛颱風天收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好

莊凱勛颱風天收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好

陳匡怡無預警曬求婚、鑽戒照！　親發聲解真相：謝謝關心

陳匡怡無預警曬求婚、鑽戒照！　親發聲解真相：謝謝關心

展瑞上心靈課二度發聲！　曝參加動機：攻擊別人的同時你不邪惡嗎

展瑞上心靈課二度發聲！　曝參加動機：攻擊別人的同時你不邪惡嗎

獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

被羅淑蕾告贏　盛竹如回應官司　曝當年實情

被羅淑蕾告贏　盛竹如回應官司　曝當年實情

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

莊凱勛颱風天收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好

陳匡怡無預警曬求婚、鑽戒照！　親發聲解真相：謝謝關心

展瑞上心靈課二度發聲！　曝參加動機：攻擊別人的同時你不邪惡嗎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

曾寶儀, 康芮颱風

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 橋本環奈人設翻車危機！遭控霸凌「最慘新劇換角」公司社長首發聲
  2. 獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台
  3. 颱風夜照樣錄影！曾國城一看路況「侏羅紀公園」嚇傻
  4. 別白跑一趟！劉德華演唱會「三天都不賣現場票」　主辦證實了
  5. 阮經天首次合作女神！楊冪「頭一次教男主角撩我」
  6. 被羅淑蕾告贏　盛竹如回應官司　曝當年實情
  7. 《拜託了冰箱》時隔5年回歸！　重磅宣布《黑白大廚》愛德華李出演
  8. 許效舜爆澎恰恰背後罵王彩樺　上台得獎又謝她　幕後原因曝
  9. 康芮攪局！Stray Kids延至週日登高雄世運主場館　捷運縮短班距
  10. 直擊／韓女團21樓遇強颱　「整棟樓都在搖」驚恐：房子會不會倒？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366