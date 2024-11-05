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小孟老師／11月5日星座運勢　金牛將獲意外之財

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：保持樂觀自信
感情：心情愉快良好
財運：收入大於支出
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：巨蟹

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雙子座

工作：克服挑戰阻礙
感情：追尋心儀對象
財運：採納專家意見
幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：獅子

天秤座

工作：逐漸消散陰霾
感情：聆聽並且理解
財運：加強資產配置
幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：如期完成任務
感情：談吐幽默風趣
財運：掌握財務訣竅
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：雙魚

金牛座

工作：培養合作關係
感情：打扮性感魅力
財運：意外收入驚喜
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：天蠍

處女座

工作：擔任團隊領導
感情：謙虛和善待人
財運：冷靜投資心態
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：擁有更多補貼
感情：異性緣超級旺
財運：保守謹慎面對
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：射手

天蠍座

工作：擴大客戶基礎
感情：懂得討人歡喜
財運：意外生意之財
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：金牛

雙魚座

工作：工作態度良好
感情：表達關心之情
財運：花小錢買享受
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：熱情激情動力
感情：伴侶幽默開朗
財運：樂透中獎率高
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：天秤

獅子座

工作：加班彌補進度
感情：主動安排約會
財運：可以安穩投資
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：處女

射手座

工作：持續反思改進
感情：接受家人幫助
財運：驚喜消息到來
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

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