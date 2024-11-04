ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／11月4日星座運勢　雙子「買溫馨禮物」送伴侶

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：和善有吸引力
感情：誠懇表達心意
財運：投資運用得當
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：雙魚

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：求新開拓市場
感情：購買溫馨禮物
財運：消息多助財運
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：金牛

天秤座

工作：異性長輩照顧
感情：積極找尋桃花
財運：正偏財運提升
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：事業企圖心旺
感情：感情受到照顧
財運：財源多管齊下
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：射手

金牛座

工作：希望帶領夢想
感情：互相體諒包容
財運：偏財見好就好
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：天秤

處女座

工作：獲得優異績效
感情：自我要求形象
財運：股票族易獲利
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：適應環境變化
感情：感受家庭溫暖
財運：認真研究財經
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：水瓶

天蠍座

工作：領導創新項目
感情：與親友更互動
財運：虧損認賠殺出
幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：巨蟹

雙魚座

工作：從中脫穎而出
感情：曖昧指數攀升
財運：平穩持續賺錢
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：處女

【火象星座】

牡羊座

工作：提高技術產出
感情：愛情桃花增加
財運：揮別過往經驗
幸運色：金色
貴人：雙子
小人：天蠍

獅子座

工作：事業爭取更多
感情：好的轉機來臨
財運：舊識提供協助
幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：魔羯

射手座

工作：業務流程改進
感情：結識異性朋友
財運：緊張氛圍解除
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

推薦閱讀

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

朱軒洋《女外科》第2季遭換角！感情風波丟工作…爆被王大陸取代

朱軒洋《女外科》第2季遭換角！感情風波丟工作…爆被王大陸取代

趙露思挨批整過頭「像蛇精男」！　高EQ親自回應被讚翻：有格局

趙露思挨批整過頭「像蛇精男」！　高EQ親自回應被讚翻：有格局

獨／柯震東「身體出狀況」緊急改班機回台　經紀人曝現況

獨／柯震東「身體出狀況」緊急改班機回台　經紀人曝現況

五月天阿信深夜道歉！　「如果不是颱風已經唱完」霸氣許下承諾

五月天阿信深夜道歉！　「如果不是颱風已經唱完」霸氣許下承諾

日本「被神選中的美少女」認了想退演藝圈！　留下全因媽媽1句話

日本「被神選中的美少女」認了想退演藝圈！　留下全因媽媽1句話

Dcard大書沉默一個月首發聲！　道歉前妻：是我做錯了

Dcard大書沉默一個月首發聲！　道歉前妻：是我做錯了

《黑白大廚》拌飯大王翻車「害到劉在錫節目」！製作單位宣布：全刪

《黑白大廚》拌飯大王翻車「害到劉在錫節目」！製作單位宣布：全刪

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

朱軒洋《女外科》第2季遭換角！感情風波丟工作…爆被王大陸取代

趙露思挨批整過頭「像蛇精男」！　高EQ親自回應被讚翻：有格局

獨／柯震東「身體出狀況」緊急改班機回台　經紀人曝現況

五月天阿信深夜道歉！　「如果不是颱風已經唱完」霸氣許下承諾

日本「被神選中的美少女」認了想退演藝圈！　留下全因媽媽1句話

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 泰BL男神第2對成真！《黑幫少爺》大少認了「特別的人」是同劇男星
  2. YTR尼克星遭控挑釁街頭藝人！現場影片曝光　本人發聲：只想have fun
  3. 【本周夯星聞】《黑白大廚》三星爆醜聞！　2女星後台吵架影片流出
  4. 五月天阿信深夜道歉！　「如果不是颱風已經唱完」霸氣許下承諾
  5. 《黑白大廚》鄭智善在台灣！逛西門町「路人瘋搶合照」　親民答應了
  6. 小孟老師／11月4日星座運勢　雙子「買溫馨禮物」送伴侶
  7. 王心凌音樂節風波首發聲！　登台唱4首就走人遭喊退票…合約曝
  8. 敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊
  9. 劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海
  10. 《彈味中的嬰孩》奪35萬首獎！　女主角楊富江：盼更多人理解越南移工

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366