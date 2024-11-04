小孟老師／11月4日星座運勢　雙子「買溫馨禮物」送伴侶

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：和善有吸引力

感情：誠懇表達心意

財運：投資運用得當

幸運色：藍色

貴人：魔羯

小人：雙魚

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雙子座

工作：求新開拓市場

感情：購買溫馨禮物

財運：消息多助財運

幸運色：橙色

貴人：射手

小人：金牛

天秤座

工作：異性長輩照顧

感情：積極找尋桃花

財運：正偏財運提升

幸運色：金色

貴人：獅子

小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：事業企圖心旺

感情：感情受到照顧

財運：財源多管齊下

幸運色：紅色

貴人：天蠍

小人：射手

金牛座



工作：希望帶領夢想

感情：互相體諒包容

財運：偏財見好就好

幸運色：灰色

貴人：巨蟹

小人：天秤

處女座

工作：獲得優異績效

感情：自我要求形象

財運：股票族易獲利

幸運色：亮紅色

貴人：天秤

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：適應環境變化

感情：感受家庭溫暖

財運：認真研究財經

幸運色：橘色

貴人：雙魚

小人：水瓶

天蠍座

工作：領導創新項目

感情：與親友更互動

財運：虧損認賠殺出

幸運色：紅色

貴人：金牛

小人：巨蟹

雙魚座

工作：從中脫穎而出

感情：曖昧指數攀升

財運：平穩持續賺錢

幸運色：黃色

貴人：水瓶

小人：處女

【火象星座】

牡羊座

工作：提高技術產出

感情：愛情桃花增加

財運：揮別過往經驗

幸運色：金色

貴人：雙子

小人：天蠍

獅子座

工作：事業爭取更多

感情：好的轉機來臨

財運：舊識提供協助

幸運色：黃色

貴人：牡羊

小人：魔羯

射手座

工作：業務流程改進

感情：結識異性朋友

財運：緊張氛圍解除

幸運色：藍色

貴人：處女

小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。