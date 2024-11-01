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北市強風樹倒停電災情多！　謝忻信義區家停電整夜「一片漆黑」

記者陳芊秀／綜合報導

康芮颱風昨日（31）下午在台東登陸，隨後減弱變輕颱，昨日晚間從雲林縣麥寮鄉出海，然而台北市各地颳起強風，甚至出現停電。藝人謝忻家曬出全黑圖，透露家裡停電一整晚，到凌晨6點多還沒恢復電力。

▲▼謝忻信義區的家停電一整夜。（圖／翻攝自IG）

▲謝忻信義區的家停電一整夜。（圖／翻攝自IG）

謝忻昨日晚間曬出全黑圖，「這是我家現在，大概半小時的都是這樣。剛剛還不小心踩到貓……」。她表示從昨天信義區的家從晚上10點開始停電，半夜一直醒來查看電力恢復沒，但是直到凌晨6點還是沒有。

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而謝忻停電了一個晚上之後，透露早上6:59電力終於恢復，「此時此刻我爸還在樓下用人力拉鐵門」，並發文感謝台電搶修，「整個晚上風雨超大，他們一定搶修none-stop，辛苦你們了，希望你們今天有機會可以好好的休息」。

▲▼謝忻信義區的家停電一整夜。（圖／翻攝自IG）

▲謝忻限動「一片漆黑」。（圖／翻攝自IG）

藝人夏宇喬昨日下午也PO文「我家停電中」，照片中她點燃香氛蠟燭，蠟燭旁是一本書《渺小一生》，但是沒有提及電力何時恢復。

▲▼夏宇喬也碰上停電。（圖／翻攝自Threads）

▲夏宇喬也碰上停電。（圖／翻攝自Threads）

受到強風影響，台北市各地都傳出路樹倒塌、部分地區停電的消息。台北市政府統計，截至31日晚上7時止，共受理1273件案件，主要災情種類為路樹災情734件、民生與基礎設施災情203件、建物毀損109件、廣告招牌災情99件，尚有853件處理中；另外，目前受颱風致受傷共18人，11人已離院、5人於急診處置留院觀察，2人住院（一般病房）。

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