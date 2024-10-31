林岱縈脫了「炫腹辣秀小蠻腰」！　一舉動網疑未來動向...公開新計劃

記者孟育民／台北報導

「零死角女神」林岱縈推出2025寫真桌曆，請來林志玲御用的王牌攝影大師黃天仁操刀掌鏡，13種造型裝扮紀錄下在球團的故事與回顧。林岱縈說：「這次的桌曆不僅漂亮還非常有意義，準備的每一套服裝、每一個道具都各自擁不同的故事，黃天仁老師所捕捉的每一個光影也包含著我在球團11年裡的很多個瞬間。」

▲▼林岱縈推出2025寫真桌曆，大方秀出完美的身材。（圖／黃天仁攝影工作室提供）

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林岱縈除了將歷年穿過的球衣進行改造外，也大方秀出完美的身材比例，兼具甜美、優雅、性感的外型，搭配不同風格完美詮釋女神形象，她也特別穿上阿美族的傳統服飾，延續原住民族的文化和精神。而一些特殊的節日例如像是情人節、聖誕節也有精心的裝扮，趁萬聖節也換上應景服飾，裝扮成調皮小惡魔，Q萌造型讓粉絲直呼：「好想被她咬一口！」

▲林岱縈嘗試各種風格。（圖／黃天仁攝影工作室提供）



此外，林岱縈還搬出壓箱寶，公開出道11年來具有紀念意義的珍貴收藏，歷年出版的年曆、寫真作品、粉絲親手寫的卡片、信件、禮物、花束、玩偶、開運小物御守、平安符等，她透露，這些收藏品背後都有獨特的故事，也是細數最好的時光，是我生命中最美麗的記憶。

▲林岱縈分享收藏。（圖／黃天仁攝影工作室提供）

更讓粉絲驚訝的是，整本桌曆都是以歷年球衣、藏品為主題，唯獨封面照，林岱縈竟然不是穿著球衣，而是自己所設計的時尚球衣，引起不少粉絲討論，「女神該不會有新動向！」、「要公佈新身份了嗎？」各種討論，引起粉絲關注。林岱縈11月9日也將舉辦首場個人演唱會，直呼：「最近真的好充實，不停地解鎖許多的第一次很開心。不要錯過了！我在未來等著帶你們回到過去。」