酷炫曝「網紅為何要上心靈課」　中肯分析被推爆：各影片裡最好的

記者蔡宜芳／綜合報導

近期，網紅參加心靈課程一事引起網友熱議，甚至有人將其與邪教相提並論。對此，YouTuber「反骨男孩」的酷炫30日上傳影片，分析為何網紅們要去參加心靈課程，認為「我們無法站在別人的角度感受他們的痛苦，但我們可以選擇尊重」。

▲YouTuber家寧近來被質疑因參加心靈課程導致神情怪異。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

酷炫在影片中表示，網紅們參加心靈課程都是出於自己的選擇，希望透過這些課程去解決自身的問題。他認為，網友們應該將注意力放回到「為何他們會選擇參加這些課程」的原因上，而非批評他們的選擇。

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酷炫進一步解釋，許多網紅在現實生活中並沒有太多的朋友，能夠一起產生共鳴的人更是寥寥無幾。網紅的生活看似自由自在，但實際上內心卻受到很大的壓力，當他們在工作上取得成就，或者在感情上遇到困境時，缺乏人陪伴和分擔，這使得他們感到孤獨和無助，因此才會參加心靈課程，希望能找到解決自身問題的方法。

▲▼酷炫拍片談網紅參加心靈課程。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

酷炫指出，雖然有些網紅賺了不少錢，但內心並沒有因此而變得富裕，反而感到麻木，「有些創作者因為環境停滯不前，開始質疑自己當初為什麼要做這件事，這樣的情緒產生後，卻還要持續輸出新內容給觀眾，負面循環就此產生，不開心。」他也直言：「創作者之所以珍貴，是因為他們有喜怒哀樂的各種面向，不是嗎？當所有的情緒只剩下開心時，這樣還算是一個人嗎？」

至於心靈課程能有多少幫助？酷炫認為，心靈課程就像在製造一個「很大的海浪」，有無數的海浪試著把你打碎，「去上這堂課的人不就是已經支離破碎的狀態嗎？我不覺得這是一個正確的過程。如果心智薄弱的人該怎麼重新站起來？這就像在傷口上撒鹽。」直言在短時間內將一個人打碎又拼湊起來，就像《玩具總動員》中拼錯的蛋頭先生一樣，「所以大家會突然覺得不認識你了。」

▲▼酷炫認為可以不理解，但要給予尊重。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

酷炫表示，每個人都有自己的問題需要解決，參加心靈課程只是那些人想要解決問題的一種方式，「他們不會知道上完課後自己會變成什麼樣子。我們無法站在別人的角度感受他們的痛苦，但我們可以選擇尊重。」他呼籲大家尊重彼此的選擇，並強調網路上的討論，無論是讚揚還是批評，都是多元網路生態的一部分，也鼓勵大家在心理有問題時，去尋求專業的幫助，而不是盲目跟隨他人的腳步。

而酷炫的一番話也引來大票網友贊同，「這真的是我看過各種分析影片裡面最好的一支」、「這才是一位清醒人講的話，人本來就有喜怒哀樂，真的剛好就好」、「覺得酷炫講得很好，可以不理解、但是要尊重，不需要太多的批評」。