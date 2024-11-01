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獨家／防彈RM視他為偶像！「神級樂團」Nell登台開唱：吃完小籠包太衝擊

記者吳睿慈／專訪

南韓「神級樂團」Nell於1999年成軍、2001年正式出道，由金鐘萬、李政勛、李在京所組成，睽違7年即將來到台灣開唱，11月9日預計於Legacy Taipei與樂迷見面。演唱會前夕，他們接受《ETtoday》獨家專訪，主唱金鐘萬熱情問候歌迷：「轉眼間已經過了7年，也因為這段漫長的等待，這次的演出對我們來說格外特別、充滿期待。」7年來難忘的還有美食，政勛以「衝擊性地好吃」形容小籠包與港點點心，逗得全場笑出來。

▲▼獨家「神級樂團」Nell金鐘萬、李政勛、李在京登台開唱：好奇五月天成功秘訣。（圖／SpaceBohemian提供）

▲▼獨家「神級樂團」Nell金鐘萬、李政勛、李在京登台開唱：好奇五月天成功秘訣。（圖／SpaceBohemian提供）

距離上次來台已是7年前，金鐘萬感嘆：「我們真的沒想到，這次再次回到台灣演出，竟然會隔這麼長的時間，這段期間我們也推出了不少新作品，相信有許多台灣的粉絲，將是第一次在現場聆聽這些歌曲。」他們為了台灣歌迷連歌單都別具用心，「有些歌曲雖然在韓國巡演時沒有演唱過，但似乎特別受到台灣粉絲的青睞，因此，我們也將這些歌曲加入了這次的歌單」。

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▲▼獨家「神級樂團」Nell金鐘萬、李政勛、李在京登台開唱：好奇五月天成功秘訣。（圖／SpaceBohemian提供）

▲▼獨家「神級樂團」Nell金鐘萬、李政勛、李在京登台開唱：好奇五月天成功秘訣。（圖／SpaceBohemian提供）

期待與台灣歌迷見面，3人對於美食也是念念不忘，李政勛聊到印象最深刻的小籠包和港點點心，他用「衝擊性地好吃」形容口感，坦言「雖然在韓國也有很多店在做小籠包，但台灣的小籠包給我的感覺不同層次」，誓言這次訪台，絕對要再去好好品嚐。金鐘萬附和：「之前我們去的那間點心店真的讓我印象深刻，至今仍然記憶猶新。」幽默表示「不知道這次我們會在台灣待幾天，但我覺得大概有80%的時間都會想著要去吃點心，應該每天吃都不會膩吧！」

李在京更打算多帶行李打包古早味蛋糕返鄉，兩位成員笑喊「他每次都像搬家一樣拖著很大的行李箱，搞得我們的工作人員也很辛苦」，他則回答：「那我就把拖鞋、濕紙巾都拿掉，會特地留出空間來裝古早味蛋糕，這樣就能帶回來了！」

▲▼獨家「神級樂團」Nell金鐘萬、李政勛、李在京登台開唱：好奇五月天成功秘訣。（圖／SpaceBohemian提供）

聊到Nell就絕對對於歌曲〈行走於記憶的時間〉（기억을 걷는 시간〉）不陌生，ROSÉ、溫流、太妍、聖圭等人都翻唱過該首歌，防彈RM、聖圭甚至將主唱金鐘萬視為偶像。對於主唱金鐘萬來說〈行走於記憶的時間〉是否有唱膩的時候？他笑答：「與其說唱膩了，不如說在練習時會覺得有些無聊，畢竟已經唱過、練習過太多次了。」

但反之，這首歌意義非凡，至今還會被翻唱，金鐘萬正面表示：「這首歌同樣深受許多後輩音樂人的喜愛，甚至被許多人翻唱過，也因此讓更多年輕聽眾認識了我們，對我們來說真的是一個值得感謝的作品。」不僅創造許多美好回憶，他幽默回答：「從（版權）收益的角度來看，它的表現也確實相當不錯！」

▲▼獨家「神級樂團」Nell金鐘萬、李政勛、李在京登台開唱：好奇五月天成功秘訣。（圖／SpaceBohemian提供）

《Our Eutopia》巡迴最終站即將在台灣畫下句點，政勛表示「能夠在台灣為巡演畫下完美的句點，讓我們感到非常高興。期待能很快與大家見面！」主唱金鐘萬難忘上次來台的美好回憶，他接著說：「音樂是無國界的，我們非常期待能與大家在音樂中合而為一的那一刻。期待很快與大家見面。」在京也期待在台灣舉辦一場精彩的演出，「希望這次能比第一次來台灣時更精彩地與觀眾們互動，一起享受這場演出。」訪問尾聲，他們特地向樂迷喊話：「如果大家能透過IG或其他平台推薦好吃的點心餐廳給我們，我們一下飛機就會去品嚐！」開放粉絲點餐。

Nell即將於11月9日在Legacy Taipei 舉辦「NELL TAIWAN CONCERT 2024 'Our Eutopia’」，門票已在KKTIX上販售。

 
 

 

 
 

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Nell, 太妍, 聖圭, 金鐘萬, 李政勛, 李在京

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