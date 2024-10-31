義大利製片變台灣之光！陳璽文「中山73」撂中文開獎

記者許逸群／台北報導

台中市影視發展基金會將邀請榮獲本屆金馬獎最佳影片等6項大獎提名的電影《默視錄》國際製片陳璽文（Stefano Centini)，將於11月3日（日）赴「中山73」舉行電影講座「國際電影在台灣」，他將以流暢中文暢談自己將台灣電影與國際接軌的寶貴經驗。

▲義大利製片陳璽文。（圖／海鵬影業提供）

「國際藝術片推手」陳璽文是知名義大利、台灣籍製片。他在台從事電影製作10多年，知名作品包括勇奪台北電影獎百萬首獎的紀錄片《神人之家》等。最新作品則是榮獲本屆金馬獎最佳影片等6項大獎提名的《默視錄》。該片之前更獲選2024年威尼斯影展金獅獎競賽片。

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台中市唯一藝術電影院「中山73影視藝文空間」，11月份「首輪藝術電影」將推出兩部全新紀錄片。首先登場的是日本女導演山崎艾瑪的最新作品《日本人的養成》，另一部電影《靠近維梅爾》則展示了有史以來最具規模的「維梅爾大展」。

▲▼《日本人的養成》與《靠近維梅爾》。（圖／海鵬影業提供）

《日本人的養成》捕捉東京塚戶小學一及六年級學生的童年魔力，觀察他們是如何學習、具備成為日本社會一份子應有的特質。《靠近維梅爾》劇情描述荷蘭國家博物館策展人韋伯，想在退休前實現一個偉大夢想，舉辦有史以來規模無與倫比的「維梅爾大展」，卻傳出有一幅名畫卻傳出並非出自維梅爾之手！

「WOW！動畫」單元11月推出《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》和《角落小夥伴電影版：奇幻的玩具工廠》兩部動畫免費以饗觀眾。前者是漫畫家水木茂誕辰100週年的紀念作，日本票房大破22億日幣。後者則邀請到前片《角落小夥伴電影版：魔法繪本的新朋友》編劇角田貴志重磅回歸，打造奇幻冒險新篇章。