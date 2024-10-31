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曾爆紅創5000萬點擊　陳忻玥「歌紅人不紅」陷低潮2年

記者蔡琛儀／台北報導

在《聲林之王》第二季爆紅的陳忻玥，儘管她的代表作〈煙幕〉在YouTube累積五千萬點閱，與高爾宣合唱的〈Without you〉對唱版亦突破兩千萬點閱，但她曾陷入「歌紅人不紅」與創作困境中。經歷低潮後，陳忻玥重拾對歌唱的熱情，並帶著新專輯《V》重返樂壇。

▲▼陳忻玥推出新專輯《V》。（圖／陶山音樂提供）

▲陳忻玥推出新專輯《V》。（圖／陶山音樂提供）

陳忻玥以獨特帶點沙啞的高亢嗓音在《聲林之王》一鳴驚人，出道後迅速累積一票死忠粉絲。然而，她在歌手與創作歌手間的定位搖擺不定，曾陷入深深的自卑中，她努力逼迫自己情緒化，也讓她忘記愛唱歌的初衷，歌聲逐漸變得沒有彈性且生硬，甚至有兩年寫不出半首歌的困境，「我不擅長寫歌、也不情緒化，跟大家想像的藝術家完全不同，所以我花很長一段時間自卑自己不像藝術家。」

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直到製作人陶山邀約她一起為電影寫歌，陳忻玥抽離自己，進入為電影而寫的無我狀態，雖然最後創作出的單曲〈沒有關係〉沒有被選中用上，但卻成為她找到「自己」的重要轉折契機，「我不需要成為藝術家，我不需要成為任何人，我只要是開心、誠實的做自己，那就是最棒的我了」

▲▼陳忻玥推出新專輯《V》。（圖／陶山音樂提供）

▲陳忻玥曾經歷2年低潮期。（圖／陶山音樂提供）

重新找回自己的光芒後，陳忻玥也重拾對唱歌的熱情及初心，全新專輯《V》一口氣收錄她這四年體悟人生的22首精采之作。主打歌〈我快樂嗎〉透過自問自答表達對夢想與愛情的期待。目前單身的陳忻玥，談到理想型表示欣賞有自己的熱情的人，能互相分享感受、互相理解與溝通，但她自曝曾經歷慘痛的戀愛經驗，發現自己會為愛委屈自己、變得卑微，索性直言不想談戀愛。

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