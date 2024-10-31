阿翔結婚週年「掀辣妻3過失」！Grace深夜回嘴：奇怪耶你 全被截圖

記者潘慧中／綜合報導
阿翔（陳秉立）和Grace結婚超過10年，近日一起慶祝週年紀念日，被老婆問到「能想到最浪漫的事是什麼」的時候，他卻接連說出對方的3個過失，直到最後才反轉告白。
▲阿翔夫妻慶祝週年紀念日。（圖／翻攝自Instagram／grace________gchou）
Grace 31日凌晨在社群網站透露，明明要讓阿翔分享婚後最浪漫的事，另一半卻「舉很多對我不利的」，包括撞毀老公前一天剛買的新車、訂錯日期和航班卻渾然不知、將小孩的保單寫錯名字。
▲阿翔帶老婆享用美食。（圖／翻攝自Instagram／grace________gchou）
聽完阿翔說的話，Grace附上哭笑不得的表情符號回嘴：「奇怪耶，你怎麼這麼負面呢？就只記得這些不該回憶的勒？！」
▲阿翔和Grace結婚超過10年。（圖／翻攝自Instagram／grace________gchou）
然而，阿翔也馬上反轉告白，「謝謝妳，總是正面的帶領我們每件事讓全家人都熱愛和妳相處，只要有妳的時刻，都是充滿歡樂氣氛的」，逗得Grace樂不可支，直誇老公還算聰明，「安太歲安得還行！」
Grace IG全文：
室友週年快樂
我說啊，你能想到最浪漫的事是什麼？
室友舉很多對我不利的⋯
那天
妳把我買的新車隔天就撞毀，撞上聯結車
那刻
妳訂錯日期和航班卻渾然不知⋯
那年
將小孩的保單寫錯名字⋯
每天
家事還不準他做太多！會生氣
（欸不是，是因為有掃地機器人和洗碗機
他偏偏覺得自己洗比機器乾淨啊）
奇怪耶，你怎麼這麼負面呢？
就只記得這些不該回憶的勒？！
室友就說
謝謝妳，總是正面的帶領我們每件事
讓全家人都熱愛和妳相處
只要有妳的時刻，都是充滿歡樂氣氛的
算你聰明，安太歲安的還行！
讀者迴響