劉亦菲瘦成「沙漏腰」辣暈！　半年前被酸虎背熊腰雪恥了

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星劉亦菲一向有「神仙姐姐」的美譽，近期她在社群上傳了射擊練習的影片，以纖細的沙漏腰身成功擺脫先前被指「發福」的評價，引發熱議。前陣子她出席義大利的品牌活動時，因身形略顯豐腴而被批評「虎背熊腰」。在這段影片中，劉亦菲身穿貼身運動裝備，纖細的四肢與明顯的小蠻腰讓人不禁稱讚其瘦身有成，身材曲線更是驚豔眾人。

▲劉亦菲有「神仙姐姐」的美譽。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

影片中，劉亦菲專注地在射擊場練習，展現出過人的專業度，幾乎每一發都命中目標。從背影看去，她的腰身線條分明，沙漏型身材清晰可見，讓網友驚嘆「太美了」。不少粉絲在留言區提議，認為她應該在下一部作品中挑戰「女戰士」角色，因為這樣英氣十足的形象極具魅力，讓人一見傾心。

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▲劉亦菲現況相當苗條。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

除了出色的外型與穩定的狀態，劉亦菲其實擁有多種才藝，如騎馬、射箭、舞劍，語言能力也頗為出色，能流利使用英語及日語。劉亦菲不僅是一位實力派女神，在生活中也十分愛心滿滿，家中收養了多隻貓咪，展現了她人美心善的一面，被讚為「全能女神」。

▲劉亦菲前陣子出席品牌活動才被說發福。（圖／翻攝自劉亦菲微博）