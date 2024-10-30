ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

潘若迪升級席琳狄翁2.0 　不用化妝就有事業線

記者葉文正／台北報導

「亞洲有氧天王」潘若迪近年cosplay玩出名堂，陸續扮裝過「怪醫黑傑克」、「埃及豔后」、「索隆」等知名人物，每次變身都引發網路熱議。他日前應時尚KOL莫莉的萬聖節變裝邀請，復刻國際巨星席琳狄翁（Celine Dion）2則網路影片，他自豪說：「雖然之前已經扮過，但這次全面升級成2.0版本。」果然他舉手投足與眉目流轉間，全都是巨星神情，潘若迪在拍攝現場看著自己與席琳狄翁的對照影片，一時恍惚認不出哪邊才是本尊，竟皺眉問：「哪個才是我呀？」

▲潘若迪化身席琳狄翁2.0。（圖／艾迪昇提供）

▲潘若迪(右)化身席琳狄翁2.0。（圖／艾迪昇提供）

潘若迪多次反串女性，曾扮過《魷魚遊戲》的女機械人、自創人物「潘碧姬」，還自豪自己傲人胸肌，不用化妝就有波濤事業線。他這回參與變裝的主題是《關於時尚那些經典時刻》，他盛讚莫莉辦活動準備充分，從服裝、背景到妝造全都超級還原，讚嘆：「不得了，光是假髮就要5萬多元，特別訂製的衣服、配件，加一加也要10幾萬。」儘管不是第一次變身席琳狄翁，他也不覺厭煩，還調侃自己又多一個「席琳」的英文名字。

▲潘若迪化身席琳狄翁2.0。（圖／艾迪昇提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潘若迪扮裝成癮。（圖／艾迪昇提供）

潘若迪為了這次合作，事前做足準備功夫，花2周揣摩、練習席琳狄翁的神情與說話表情，拍片當天光是造型髮妝就花了2個小時，一行人從早上9點拍到下午5點。潘若迪說現場太歡樂，完全沒感覺在工作，還大方公開自己的英文小抄，「when a girl loves her shoes she always make them fit」被他寫成「溫了鴿肉 love喝 休死 噓歐威死 沒等 費特」，他笑說：「厲害了吧！這個摩斯密碼，要唸出來才知道在寫什麼。」

他扮席琳狄翁太維妙維肖，有時在外碰見熱情民眾喊他「席琳」，不少活動廠商找上門，也指名要他加碼表演反串秀，他笑說：「這些廠商真的賺到，一個價錢就可以找來有氧天王和國際天后同台。」他扮出感情，發願若席琳狄翁來台灣，絕對會毛遂自薦當地陪，要好好招待巨星體會台灣人的熱情。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

推薦閱讀

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」！　8年都在劈腿提1怪癖要求

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」！　8年都在劈腿提1怪癖要求

快訊／資深男星石英過世享壽82歲　日治時代出生「從影超過半世紀」

快訊／資深男星石英過世享壽82歲　日治時代出生「從影超過半世紀」

快訊／石英家屬證實死訊！　演員女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

快訊／石英家屬證實死訊！　演員女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

家寧變詭異謎底揭曉！「當上助教完成3課程」　他爆：學員把她當笑話

家寧變詭異謎底揭曉！「當上助教完成3課程」　他爆：學員把她當笑話

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運遭攔下！　遭站務員逼近質疑：也太年輕

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運遭攔下！　遭站務員逼近質疑：也太年輕

Andy家寧上心靈課「原因終曝光」！這群人5成員都去 尼克：變假正向

Andy家寧上心靈課「原因終曝光」！這群人5成員都去 尼克：變假正向

石英白髮拄拐杖「8月最後身影曝光」！七夕同框演員妻　留燦爛笑容離世

石英白髮拄拐杖「8月最後身影曝光」！七夕同框演員妻　留燦爛笑容離世

劉德華到台灣了！　演唱會首日遇強颱…是否開唱主辦回應了

劉德華到台灣了！　演唱會首日遇強颱…是否開唱主辦回應了

林郁婷登金鐘遭爆「經紀人要求品牌付錢送珠寶」！　公關怒爆黑料

林郁婷登金鐘遭爆「經紀人要求品牌付錢送珠寶」！　公關怒爆黑料

趙露思新戲下猛藥「遭男拖進產棚侵犯」！過激畫面瘋傳　網震撼不忍看

趙露思新戲下猛藥「遭男拖進產棚侵犯」！過激畫面瘋傳　網震撼不忍看

82歲石英過世「22年前罹猛爆性肝炎」！昏迷住院9天　靠兒子換肝續命

82歲石英過世「22年前罹猛爆性肝炎」！昏迷住院9天　靠兒子換肝續命

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」！　8年都在劈腿提1怪癖要求

快訊／資深男星石英過世享壽82歲　日治時代出生「從影超過半世紀」

快訊／石英家屬證實死訊！　演員女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

家寧變詭異謎底揭曉！「當上助教完成3課程」　他爆：學員把她當笑話

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運遭攔下！　遭站務員逼近質疑：也太年輕

Andy家寧上心靈課「原因終曝光」！這群人5成員都去 尼克：變假正向

石英白髮拄拐杖「8月最後身影曝光」！七夕同框演員妻　留燦爛笑容離世

劉德華到台灣了！　演唱會首日遇強颱…是否開唱主辦回應了

林郁婷登金鐘遭爆「經紀人要求品牌付錢送珠寶」！　公關怒爆黑料

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

潘若迪, 有氧天王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李杏「中空裝」框出東西半球！紅毯同台森田剛　嗨喊圓夢：追星最高成就
  2. 潘若迪升級席琳狄翁2.0 　不用化妝就有事業線
  3. 韓瑜20年前《意難忘》合作石英　沈痛發聲：活著的人顧好更重要！
  4. 「中邪阿姨」陳雪甄控制狂母監看！　巫建和情緒崩潰下戲痛哭
  5. 旅遊達人林氏璧脫罩真面目示人　被問是否在日本置產　怕模仿效應
  6. 黛咪摩爾《懼裂》五階段特殊化妝　肉體恐懼登影迷經典殿堂
  7. 解婕翎耐不住6tan猛烈追求「同意先交往3個月」　小Ｓ傻眼：在試車嗎？
  8. 展瑞上心靈課二度發聲！　曝參加動機：攻擊別人的同時你不邪惡嗎
  9. 「巨型蘑菇雲」出現香港上空！　《焚城》廖子妤嚇到噴淚
  10. 白靈拍戲看上曹佑寧：來場情慾戲？　只得到他「一陣沈默」的回答

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366