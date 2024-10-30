潘若迪升級席琳狄翁2.0 　不用化妝就有事業線

記者葉文正／台北報導

「亞洲有氧天王」潘若迪近年cosplay玩出名堂，陸續扮裝過「怪醫黑傑克」、「埃及豔后」、「索隆」等知名人物，每次變身都引發網路熱議。他日前應時尚KOL莫莉的萬聖節變裝邀請，復刻國際巨星席琳狄翁（Celine Dion）2則網路影片，他自豪說：「雖然之前已經扮過，但這次全面升級成2.0版本。」果然他舉手投足與眉目流轉間，全都是巨星神情，潘若迪在拍攝現場看著自己與席琳狄翁的對照影片，一時恍惚認不出哪邊才是本尊，竟皺眉問：「哪個才是我呀？」

▲潘若迪(右)化身席琳狄翁2.0。（圖／艾迪昇提供）



潘若迪多次反串女性，曾扮過《魷魚遊戲》的女機械人、自創人物「潘碧姬」，還自豪自己傲人胸肌，不用化妝就有波濤事業線。他這回參與變裝的主題是《關於時尚那些經典時刻》，他盛讚莫莉辦活動準備充分，從服裝、背景到妝造全都超級還原，讚嘆：「不得了，光是假髮就要5萬多元，特別訂製的衣服、配件，加一加也要10幾萬。」儘管不是第一次變身席琳狄翁，他也不覺厭煩，還調侃自己又多一個「席琳」的英文名字。

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▲潘若迪扮裝成癮。（圖／艾迪昇提供）



潘若迪為了這次合作，事前做足準備功夫，花2周揣摩、練習席琳狄翁的神情與說話表情，拍片當天光是造型髮妝就花了2個小時，一行人從早上9點拍到下午5點。潘若迪說現場太歡樂，完全沒感覺在工作，還大方公開自己的英文小抄，「when a girl loves her shoes she always make them fit」被他寫成「溫了鴿肉 love喝 休死 噓歐威死 沒等 費特」，他笑說：「厲害了吧！這個摩斯密碼，要唸出來才知道在寫什麼。」



他扮席琳狄翁太維妙維肖，有時在外碰見熱情民眾喊他「席琳」，不少活動廠商找上門，也指名要他加碼表演反串秀，他笑說：「這些廠商真的賺到，一個價錢就可以找來有氧天王和國際天后同台。」他扮出感情，發願若席琳狄翁來台灣，絕對會毛遂自薦當地陪，要好好招待巨星體會台灣人的熱情。