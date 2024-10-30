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張鈞甯《化外之醫》世界首映門票秒殺！　越南影帝確定來台參加

記者黃庠棻／台北報導

國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor化外之醫》將於11月9日在金馬影展舉行世界首映，星光場開賣即秒殺，令全台觀眾屏息以待。屆時將在大銀幕播放第1、2集，主演張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏及蔡亘晏（爆花）將共同出席映後與粉絲互動。這是張鈞甯繼《白色巨塔》後再次披上白袍的作品，粉絲們格外期待。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》將在金馬影展舉行世界首映。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯在《The Outlaw Doctor化外之醫》中飾演的鄭琬平是一位充滿奉獻精神的醫生，她努力治療病童，卻在忙碌中忽略了家庭。她為此進行醫療相關的田野調查和練習，表示「這次的挑戰讓我進入醫院觀摩學習，並與多位醫生交流，也特別觀察了女性醫師的生活。尤其，劇中對於移工經歷的理解，我相信《The Outlaw Doctor化外之醫》會讓大家感受到許多新視角。」

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▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》將在金馬影展舉行世界首映。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

有趣的是，張鈞甯好奇地問醫師「什麼樣的個性適合來選外科醫師？」醫師回答「像妳就很適合！」原來戲外她沉著冷靜的個性，是成為外科醫生的重要特質之一。

越南影帝連炳發飾演的范文寧是一位因母親重病，而不得不在台灣打拼的清潔工，他表示為該角色做足準備，直言「這是我第一次演醫生，我利用每個機會觀察和學習，這是一個全新且具挑戰性的領域，但我覺得它既刺激又有趣。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》將在金馬影展舉行世界首映。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

在開拍之前，演員們還參加了由專家和醫生主辦的手術工作坊，連炳發表示「我還獲得了手術器械，可以每天在飯店練習，並且有定期的測試，專家會評估我的技術。」

楊一展則飾演人力資源公司的仲介，要八面玲瓏同時看盡人情冷暖，人生百態，又要面對許多灰色地帶而只為生存，坦言該角讓他著實在人生上上了一堂課。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》將在金馬影展舉行世界首映。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

許安植飾演因醫療糾紛與張鈞甯角色產生衝突的檢察官，她希望觀眾能因為該劇注意到更多不容易被看見的議題。夏騰宏則飾演一位外事警察，面對失聯移工抓捕時的身分認同衝突。他表示「這是一部融合不同文化和題材的作品，希望能帶給觀眾全新體驗。」蔡亘晏（爆花）在劇中則是張鈞甯的最強護理師助手，她同樣期待該劇「身為戲中的一員，真的很榮幸，我跟大家同樣期待首映！」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》將在金馬影展舉行世界首映。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor化外之醫》講述了在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。女醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南清潔工范文寧（連炳發飾）為了母親的醫療費拚命賺錢，面對非法執業的風險。這部劇以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，由金鐘導演廖士涵與詹淳皓聯手執導，呈現引人深思的故事。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》將在金馬影展舉行世界首映。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

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