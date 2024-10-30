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周遊談石英死因　曝這個問題出現　沒幾天就離開

記者葉文正／台北報導

資深藝人石英逝世，10月27日在家人陪伴下安詳離世，享壽82歲。曾與石英合作過電影、戲劇的名製作人周遊（阿姑）聽到消息透露，「我跟他老婆吳玲因合拍台語劇私交好，聽到石英離世打電話慰問，但由石英女兒接電話，「我問她什麼原因走的，畢竟換肝都好好的，她說其實就是感冒，老人家抵抗力差，住院沒幾天就走。」

▲石英、何豪傑《孟婆客棧》。（圖／記者林奕如攝）

▲資深藝人石英(左)，右為何豪傑。（圖／資料照片）

周遊說，石英工作態度非常好，演戲也演得好，後來沒有繼續拍電影轉拍電視劇，「我說你怎麼沒有繼續拍電影？他就說電影景氣不好，就來演電視。他演電視滿紅的，一開始還拍國語八點檔。」 後來石英換肝後，因為身體因素就少出來接戲。

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▲▼「「阿姑」周遊、李朝永力挺應曉薇前進國會。（圖／記者李毓康攝）

▲「阿姑」周遊(左三起)與夫婿李朝永。（圖／記者李毓康攝）

阿姑還透露，石英與已逝世的演員康丁很好，當時她發現康丁身體有點問題，還找康丁夫婦和石英夫婦一起到福華飯店敘舊，請他們吃飯，不久後康丁就過世，「石英跟康丁非常好，我也跟康丁很好，我們就是這樣的朋友關係，康丁過世後他就少了一個好朋友，之後我較少跟他聯絡。」

阿姑也感嘆老人家抵抗力差，一個感冒就要很小心，像她這次到地中海玩都很勇健，反而是回國後被兒子傳染感冒，「這次感冒特別久才好，我也趕快去打流感疫苗。」她說過幾天也會過去石英家致哀。

阿姑也提到，最近在忙台北商業大學的碩士班課程，歡迎對藝術有興趣的朋友都來報名，念到畢業只要40萬元，比其他地方要節省。

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