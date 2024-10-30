《黑白大廚》三星再爆醜聞！聽前妻有新對象　竟2次威脅「拿刀捅妳」

記者張筱涵／綜合報導

《黑白大廚：料理階級大戰》「三星（트리플 스타）」姜勝元（音譯）今（30日）遭《Dispatch》揭露為世紀渣男，更令人驚訝的是，在前妻有了新對象後，他竟然傳訊息威脅要殺了對方。

▲「三星」姜勝元。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아）



《Dispatch》亮出在姜勝元前妻A某2023年8月有了新對象後，收到姜勝元的死亡威脅訊息。第一部分訊息截圖可見，姜勝元表示「即使如此我真的忍了很多也非常憤怒，氣到想要拿刀捅死妳」，而在被回「你和一群女人在高級餐廳喝酒聚餐的時候，我可是連房租都負責繳，還要當家庭主婦打掃和做飯」後，他只簡單回應「好，對不起」。

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【《Dispatch》曝光姜勝元和A某第一部分對話翻譯】

姜：即使如此我真的忍了很多也非常憤怒，氣到想要拿刀捅死妳

A某：你和一群女人在高級餐廳喝酒聚餐的時候，我可是為了你邊付房租邊當家庭主婦打掃和做飯

姜：好，對不起

A某：這類的事情已經累積十幾次了，你要我怎麼保持理性？

姜：好，即使如此，就這樣結束真的是最差勁的了

對此，姜勝元對於曾威脅「拿刀捅人把妳殺了」並沒有正面回應，首先質疑《Dispatch》只看了部分或是拼湊的對話，便說「我不知道你們看見了什麼對話內容，難以回應，不過，如果我很生氣那一定都是有原因的，我本來不是那種人，A某應該嚇了很大一跳。」

在第一段對話截圖後，還有相隔20分鐘後的接續，但姜勝元便再也沒有多做回應，僅由律師表達「前面可能有一些情境因素」、「我大概聽說了那個女人是怎麼樣的人，三星讓步了很多，我也有聽說他全權聽她的這些事」。儘管如此，姜勝元訊息傳的「殺人」已經讓A某在思考要不要以恐嚇罪提告了。

【《Dispatch》曝光姜勝元和A某第二部分對話翻譯】

A某：你膽敢羞辱我的孩子的話，我絕對不會放過你

姜：好

A某：即使要把這世界翻了，我也會追到底

姜：我也不知道未來會如何，我以後也會有自己的家庭啊

A某：我就當你聽懂了

姜：你要這樣的話，我也會全都殺光的。