朱芯儀掛急診！一照胃鏡驚「整組都壞掉了」醫示警2習慣：很不好

記者潘慧中／綜合報導

朱芯儀口條流利，不時會上節目分享生活經歷。她近日便在《醫師好辣》坦言，曾經因為胃食道逆流太嚴重而掛急診，經過一番檢查，「後來發現我整組都壞掉了。」

▲朱芯儀照完胃鏡才發現「整組都壞掉了」。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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朱芯儀解釋，因為通常早上約6點就要起床打理孩子們上學前的大小事，所以到了晚上約8點就已經很睏，還會不小心睡著，也因此會忽略胃食道逆流的問題。

▲▼朱芯儀曾因胃痙攣掛急診。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



直到有次，朱芯儀竟然胃食道逆流到需要掛急診，「當時胃已經痙攣了。」照完胃鏡後，她才驚覺整個胃部都很不妙，「有胃食道逆流、胃潰瘍、食道潰瘍，就一路燒燒燒上來就對了。」

▲朱芯儀的胃曾經很不好。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



醫生當時很好奇年紀輕輕的朱芯儀為何胃會這麼不好，於是叮嚀她一定要改掉一些壞習慣，例如吃完不能立刻躺下、或者不能吃下午茶，「因為甜點加茶或咖啡最容易引發胃食道逆流。」

▲▼醫生提醒朱芯儀改掉兩個壞習慣。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



此後，朱芯儀盡全力改掉這些壞習慣，如果真的要吃也只會吃一兩口，不會吃太多，「後來開始慢慢調養，調一年養我的胃才好。」

▲朱芯儀調養1年才養好胃。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）