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巫苡萱驚爆球隊廁所「遭人偷裝針孔」！私密畫面全流出　揭對方變態行徑

記者孟育民／台北報導

巫苡萱是樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」的人氣成員，她日前分享職場性騷擾，爆出球場廁所曾被惡意人士偷裝針孔攝影機，「真的很可怕，廁所是上面空、下面也空的，他裝在類似洗手槽下面，是直接對到廁所下面空的地方，所以女生上廁所的畫面都被拍到！」話一出驚呆在場所有人。

▲▼巫苡萱自爆球隊廁所被裝針孔攝影機。（圖／翻攝自小姐姐請回答）

▲巫苡萱爆出球隊廁所被裝針孔攝影機。（圖／翻攝自臉書）

巫苡萱在節目《小姐姐請回答》爆出啦啦隊女孩被偷拍，甚至因為影片有在網路上流傳，因此他們才得知此事，「是別隊的，我那時候看到就覺得超級可怕！那個人很過分，如果照他這樣的拍法，他其實不曉得進去上廁所的人是誰，因為只能看到下面，他厲害的事情是在另外一個角度又裝了一個，是可以拍到人家走進來。」

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▲▼巫苡萱自爆球隊廁所被裝針孔攝影機。（圖／翻攝自小姐姐請回答）

▲▼巫苡萱自爆球隊廁所被裝針孔攝影機。（圖／翻攝自小姐姐請回答）

▲▼巫苡萱自爆球隊廁所被裝針孔攝影機。（圖／翻攝自小姐姐請回答）

▲巫苡萱還原事件始末。（圖／翻攝自小姐姐請回答）

她還分享自身經驗，曾在上廁所時遇到奇怪的人，「我從廁所出來看到一個有點肉肉的女生，我一開始就不以為意，我就繼續弄自己的東西，他就戴眼鏡、口罩，一直在整理他的頭髮不走，就引起我的好奇心，我跟他對眼就覺得怪怪的，我仔細一看，他手臂的顏色跟胸口的膚色是不一樣的，發現他是戴塑膠胸部。」她當時發現此人假扮女生，在廁所鬼鬼祟祟，但他實在害怕不敢當面對峙，於是走出去找警衛處理，但當警衛前去查看時，那人已經不見！

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巫苡萱, 樂天女孩, 啦啦隊女孩

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