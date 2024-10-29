NanaQ分手前遭警告「遠離渣男」！　感嘆：可憐之人必有可恨之處

記者王靖淳／綜合報導

極簡系YouTuber「NanaQ」日前發文宣布分手，事後更透過IG短片的方式，記錄失戀後的心情變化，今（29）日她在新影片中直言「可憐之人必有可恨之處」，同時也透露，在和前任交往時雖然看到有留言稱遠離渣男，但她都選擇不懷疑，如今分手後卻不斷回想，「如果是你，你會怎麼想？你會怎麼做？」

▲NanaQ分享失戀第九天的心情。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ透露在分手後的第九天仍無法停止反思這段關係，她坦言，無法控制自己不去回想過去那些「可疑的蛛絲馬跡」，尤其是交往期間偶爾在社群上出現的「奇怪留言」。NanaQ在影片中附上一張對話截圖，表示自己雖然當下一度懷疑，不過因為當時覺得對方對自己很好，所以選擇不去深究。

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▲NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ直言：「可憐之人必有可恨之處。」反映出她在這段關係結束後，所經歷的自我責備與不解。儘管已經進入分手的第二週，她的內心依然糾結，總是忍不住在回憶中搜尋細節，試圖找到些許解釋，同時也在影片最後問道：「如果是你，你會怎麼想？你會怎麼做？」呼籲粉絲們留言分享看法，似乎想要藉此找到一種情感上的共鳴與釋懷。