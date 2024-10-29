酷炫「差點拿兩萬上心靈課」！　公開低潮內幕：怕變成不想要的樣子

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「眾量級」成員家寧最近捲入心靈課程風波，讓不少網紅都紛紛討論此事，就連反骨男孩團長酷炫日前都在Threads發文直言打死都不會去上，不過貼文曝光後卻遭部分網友質疑在偷臭家寧。為此，最近酷炫拍片分享對「心靈成長課程」的看法，同時也透露，去年差點報名課程，「我不覺得去上心靈課程怎麼樣，我只怕自己變成我不想要成為的樣子。」

▲酷炫拍片談心靈課程。（圖／翻攝自YouTube／酷炫）

酷炫針對遭外界質疑Threads上的貼文疑似在偷臭家寧一事，除了澄清自己並無此意，同時也強調自己並不反對上心靈課程，只是他更害怕變成自己不想要成為的樣子。酷炫透露，去年因經歷一連串事件，心境一度十分低落，甚至考慮花費兩萬多元報名心靈課程來尋求自我成長。

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▲酷炫解釋自己在Threads的發文。（圖／翻攝自YouTube／酷炫）

酷炫坦言，當時他深受心靈課程的吸引，甚至「任何人給我任何解方，我都會說好，能救都好。」然而，最終在家人和朋友的強烈勸阻下，他選擇放棄報名。回顧這段經歷，酷炫慶幸自己並未陷入依賴心靈課程的迷思，同時也表示，人在內心脆弱時期，容易過度依賴外界提供的解決方案，從而迷失自己。最後，他不忘呼籲，人在面對自身脆弱的時刻，更應該理性分析。