小孟老師／10月31日星座運勢　天蠍有心事就說出口「朋友給你靠」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：工作運勢高漲
感情：一心一意浪漫
財運：加強資產管理
幸運色：灰色
貴人：獅子
小人：金牛
工作：才華洋溢順遂
感情：遇到心儀對象
財運：把握市場低點
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：雙魚
工作：重視信用承諾
感情：單身者桃花多
財運：休息再次出發
幸運色：棕色
貴人：魔羯
小人：獅子
【土象星座】
工作：自製能力不錯
感情：調整個人心態
財運：把握市場機會
幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：天蠍
工作：積極找到方法
感情：理想溝通互動
財運：把握公司盈利
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：雙子
工作：持續改進創新
感情：找到彼此的愛
財運：保持財務平衡
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：天秤
【水象星座】
工作：工作氣氛濃烈
感情：達成重要階段
財運：熟悉金融市場
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：射手
工作：排除一切誤會
感情：心事和朋友聊
財運：切莫要求完美
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊
工作：熱愛創業有成
感情：平淡就是幸福
財運：及時調整策略
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：處女
【火象星座】
工作：擔任領導角色
感情：誠實方為上策
財運：積極發掘機會
幸運色：銀色
貴人：射手
小人：巨蟹
工作：平靜處理急事
感情：迅速墜入愛河
財運：收到額外禮物
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：魔羯
工作：事業稱霸一方
感情：拉近彼此距離
財運：提高投資效益
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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