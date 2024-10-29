陳語安分手吳克群1年「突感謝前任」　認了：慶幸過去的戀愛經驗

記者黃庠棻／台北報導

都會愛情電視劇《不愛，愛》由《我的意外室友》、《洞裡的月亮》導演黃駿傑執導，張軒睿、韓寧、陳語安領銜主演，故事感情線交錯的愛恨糾葛讓粉絲敲碗期待。面對「愛無能」世代來襲，失去愛人的能力，劇情點出「愛無能」比「性無能」更可怕，年輕世代對感情態度選擇疏離和逃避，與我們每個人的生活息息相關。

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安主演。（圖／良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）

《不愛，愛》女主角韓寧飾演天才甜點師，從小失去母親照顧，母胎單身的她，到了24歲仍然沒有戀愛經驗。即使優秀如她，也懷疑自己不值得被愛，飾演「愛無能」中的症狀「恐懼被愛」認為自己不配擁有愛。

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韓寧自認劇中「郭佳兒」角色是愛無能患者，她說「劇中的佳兒是不太會表達真實感受的戀人，遇到困難時，會選擇自己消化面對，而不去和對方溝通，所以造成了很多衝突，也算是一種『愛無能』，我很能理解這個感受，誠實地表達自己的情感、脆弱也是我從小在學習的事情。」

▲《不愛，愛》由韓寧主演。（圖／良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）

在拍攝時，韓寧也感覺自己和角色一起成長，這次飾演甜點職人，除了對點心專注之外，在感情戲的部分對她來說也是一大挑戰，她表示「『佳兒』的形象比較貼近私下自己的樣子，要感謝張軒睿飾演的志豪在拍攝現場給我很多支持，演戲的時候，不管怎麼演他都接得住，讓我在演技有很大的發揮，張軒睿也是劇組的開心果，很會逗大家笑。」

另一位女主角「莫蕾」由陳語安飾演，是一位有眾多追求者的DJ女神，內心卻充滿空虛寂寞，飾演「愛無能」寂寞病的重度患者。陳語安說「慶幸自己過去的戀愛經驗，遇到的都是珍惜彼此的另一半。『愛無能』對我來說是一種需要被治癒的過程，從愛自己、珍惜自己開始做個懂愛、珍惜的人。在拍攝那段時間，揣摩莫蕾的心境和情緒時，對我這個『知足愛』的人來說都也是折磨和挑戰。」特別的是，陳語安在2023年與交往5年的吳克群分手，當時兩人是和平分開，還透露雙方仍會聯絡，是「很OK的朋友」。

▲《不愛，愛》由陳語安主演。（圖／良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）

開拍前，陳語安特別練習鋼琴和DJ打碟，這2項都是很專業的，要在很短時間內看到成效真的壓力超大，那段時間回家都會再練至少4小時的琴，練到差點崩潰，而她這次感情戲部分很重，哭戲也很多。陳語安特別感謝導演讓她有空間發揮，盡情地去用自己的方式詮釋這個角色。

男主角張軒睿坦言「很喜歡劇中『志豪』的角色，有別於之前戲劇中的呈現。和導演頻率很接近，從一開始讀本就很契合，過程中一起創造演員角色的生命力，很享受這次的演出。在劇組時我話很多，因為是真的開心，很珍惜每次的相處時光！殺青那天，感觸很多，有一點不捨，感覺時間過很快，就要結束道別。」

▲《不愛，愛》由張軒睿主演。（圖／良人行影業有限公司、東森電視事業股份有限公司提供）



導演黃駿傑透露《不愛，愛》剛開拍時，三位主角都偏ㄍ一ㄥ，可能都還在找方向跟默契，加上他們都是很認真的人，有時候會想太多，給自己壓力，為了讓演員們更有安全感，他對他們說「來玩戲吧！我們先把劇本扔一邊，一起放手把戲玩起來就會好看！」後來彼此漸漸找到頻率，效果非常好。

即將開播的《不愛，愛》描述天才甜點師「佳兒」（韓寧飾）製作出美味療癒的甜點讓人心曠神怡 ; 陳語安飾演的DJ女神「莫蕾」和「佳兒」有著超閨蜜的感情戲，「莫蕾」與「志豪」還有一段的前緣。張軒睿飾演的「志豪」如何在爸爸的期待下，肩負家族承先啟後的使命，他周旋在兩位女主角間最後情歸何處，也是本劇的一大看點。