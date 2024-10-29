家寧疑捲邪教2年時間軸曝光！　百萬YTR揭影片詭異主因「跟Andy有關」

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber「眾量級」家寧近日因為影片中的動作怪異，捲入心靈課程及邪教風波，但她至今並未公開說明。百萬YTR異色檔案的DK收到許多網友訊息，28日上片列出此事時間軸，一切起源於2022年的一則爆料，但始終沒有實體證據能證明家寧有上心靈課程或是入邪教，也分析影片讓大眾感到奇怪的原因應該是在Andy身上。

▲家寧在影片中的狀態讓網友很毛。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

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DK常深入探討時事及懸疑議題，對於家寧的心靈課程風波，也坦言看完影片的確感到詭異，隨後整理出時間軸，發現最初是2022年3月有人在Dcard直指家寧參加心靈課程，連帶社群發文用字都讓人聯想到心靈課程，但都僅止於「聽說」，直到同年5月後，開始出現各種指證歷歷的爆料文，DK表示，收到的爆料內容都是「親友目擊」，而非爆料者自己看到。

▲異色檔案分析家寧風波。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）



由於至今沒有實質證據，DK對於家寧是否受到邪教影響仍抱持懷疑態度，至於家寧影片被指很奇怪，他也客觀分析，過往眾量級影片都由Andy負責剪輯，剪輯又是整支影片的靈魂，如今家寧Andy分家，相較於Andy的頻道仍保有眾量級的風格，「家寧這邊少了Andy的剪輯功力，整體看起來就是怪怪的，內容也顯得空洞，還有加上這種奇怪手勢，怎麼看都不對勁，但也就是因為這樣，邪教印象與奇怪的影片完美結合在一起，最後形成巨大的風暴。」

▲異色檔案分析家寧風波。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）



DK也指出，從5年前一支眾量級討論天使數字的影片就能發現，家寧本身對於玄學和心靈的話題一直都有興趣，這種內容在Andy的剪輯下看起來並不那麼詭異，但他認為在缺少Andy的剪輯技巧後，可能因為粉絲習慣了過往眾量級的風格，才覺得家寧的影片奇怪，也不排除家寧的頻道未來可能是想走心靈導師風格，最後他也強調：「除非今天有人願意進一步跳出來說明，不然我會覺得這些都是停留在臆測的範圍。」

▲異色檔案分析家寧風波。（圖／翻攝自YouTube／異色檔案）