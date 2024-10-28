莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　席琳狄翁一出場…網：以為本尊

記者蔡宜芳／綜合報導

女星莫莉經常受邀參加各大時尚活動，她每年也都會為了萬聖節精心準備，裝扮總是令網友驚艷。此次她復刻「時尚界奧斯卡」Met Gala的紅毯畫面，不僅親自重現千黛亞（Zendaya）走紅毯的模樣，還邀來潘若迪扮成席琳狄翁（Celine Dion），超高還原度笑翻網友。

▲莫莉每年都會拍萬聖節企劃。（圖／翻攝自Instagram／molly_chiang）

影片中，莫莉穿上和千黛亞幾乎一模一樣的紅毯戰袍，與扮演造型師Law Roach的黃尚庭（Vicky老絲）一起還原當時的紅毯畫面。她透露，自己和黃尚庭的衣服都是特別訂做的，「訂裝的時候我真心嚇死，怎麼可以那麼還原啊！從衣服到髮型到妝容都必須還原度達到最高。」

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▲▼莫莉復刻千黛亞在Met Gala紅毯的模樣。（圖／翻攝自Instagram／molly_chiang）

此外，莫莉也因為聯想到Law Roach和席琳狄翁在2024葛萊美獎合體的時刻，因此特別邀來經常被說長得神似席琳狄翁的潘若迪加入萬聖節扮裝。只見潘若迪戴上金色假髮、身穿同款禮服，還原度超高，莫莉說：「潘若迪老師真的有美耶！我們真的也是神還原了吧？潘老師拍完當下竟然看著螢幕說：『哪一張是原版哪一張是我啊？』威～！」

▲▼潘若迪扮成席琳狄翁。（圖／翻攝自Instagram／molly_chiang）

莫莉的PO文發出後，引來大票網友朝聖。許多人都讚說「還原度已經太高了」、「真的太厲害」；對於潘若迪的神還原，網友也笑道「應該是請到本尊來了吧」、「真的一度分不出來誰是本尊」、「潘老師席琳狄翁傻傻分不清楚」。