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連10歲小朋友都知李宗盛！他宣布休假　自虧「靠女人的歌吃飯」

記者吳睿慈／綜合報導

李宗盛《有歌之年》巡迴演唱會於4月再次從深圳再次啟程，25日和27日唱到西安奧體中心體育館，相隔10年會會歌迷，有老朋友也有10歲的小小新朋友前來，音樂跨越年齡層，他也透露，「西安結束後暫時休個小假，非常感謝一路以來各單位協助」，證實將放假。

▲▼ 李宗盛。（圖／相信音樂提供）

▲李宗盛前往西安會歌迷老朋友，場上也有10歲小朋友到場。（圖／相信音樂提供）

演唱會上，李宗盛演唱〈飛〉、〈七點鐘〉、〈最愛〉三首通過滾石新手考驗之歌，從此開始也塑造了他寫歌風格，他開玩笑說：「暗暗預告我接下來要靠女人的歌吃飯。」接著，他重新詮釋1989年至2000年之間每年的代表金曲時，有張信哲的〈愛如潮水〉、趙傳〈我是一隻小小鳥〉，其中女藝人的經典歌曲包括陳淑樺〈夢醒時分〉、〈問〉、金智娟〈飄洋過海來看你〉、辛曉琪〈領悟〉、莫文蔚〈陰天〉等，歌迷的情緒隨著歌曲一首一首被點燃，每首歌都引來台下歌迷大合唱，演唱會氛圍也隨之推至高點。

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▲▼ 李宗盛。（圖／相信音樂提供）

▲李宗盛近來忙於《有歌之年》巡迴演唱會。（圖／相信音樂提供）

他也透露和女藝人合作獲得不同的創作啟發，他說：「我碰到莫文蔚寫歌的文字風格稍微變了，莫文蔚給我城市感加上她是演員，所以她不會很進去那首歌，把歌唱死，像是旁觀者跟觀眾講戲的感覺，跟這些人合作很有意思。」而與辛曉琪合作則是在開車時，聽到廣播就很喜歡她的聲音，就打電話到她的唱片公司，促成了〈領悟〉的合作。

▲李宗盛。（圖／相信音樂提供）

▲李宗盛自虧「靠女人的歌吃飯」。（圖／相信音樂提供）
  
李宗盛在30歲不到時寫出〈生命中的精靈〉，50歲後創作出「50三部曲」〈給自己的歌〉、〈山丘〉、〈新寫的舊歌〉之所以繼續寫歌，是大家一直聽他的歌，寫著人生感觸，影響著無數人，提及〈山丘〉的創作，他透露在2000年時，生活過得並不如意：「那時先寫了〈山丘〉旋律，當時也不知要填什麼詞，直到2013年才把詞填上去，寫歌不能著急，十年磨一箭！」歌曲因為真實而動人，載滿人生的高度與重量，〈山丘〉在金曲獎總共拿下「演唱類最佳作詞人」、「最佳專輯包裝」及「最佳年度歌曲」三獎。

▲▼ 李宗盛。（圖／相信音樂提供）

▲李宗盛接下來唱進新加坡、紐約、多倫多等地。（圖／相信音樂提供）
  
李宗盛《有歌之年》巡迴演唱會將由李劍青全程擔任吉他手、小提琴手及合音，李劍青說：「在音樂製作公司跟大哥學習，大哥打開我音樂另一扇門，他寫了很多文字，動人深情。」接著為台下歌迷帶來〈匆匆〉、〈出城〉獨特的嗓音與敘事性超強的歌曲令無數「異鄉人」感同身受，眾多歌迷紛紛沈浸在李劍青旋律背後的故事中。李宗盛巡迴演唱會接下來將前往新加坡、紐約、多倫多等地。

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