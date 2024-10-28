江祖平遭老公初戀狂甩3巴掌！　忌妒心發作「為了家庭」忍氣吞聲

記者黃庠棻／台北報導

江祖平在三立八點檔《願望》中，從一開始就對搶來的婚姻沒有信心，最近又出現黃少祺的前女友王樂妍，忌妒心油然而生一發不可收拾，但最近劇情發展她被黃少祺誤會，王樂妍對江宏恩仙人跳，老公覺得她不可能做這事情，一直保護初戀，做為老婆的她非常痛苦。

▲江祖平、王樂妍在《願望》大打出手。（圖／三立提供）

而王樂妍也發現當年車禍真相，竟是江祖平指使，在質問過程中，怨氣上來對江祖平被潑水、打巴掌、扯頭髮樣樣來，為了婚姻，她只能低頭認錯，求王樂妍原諒，也難得看見江祖平所飾演的麗紅會有低頭的一面。

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▲江祖平為了家庭委屈求全。（圖／三立提供）

江祖平表示有一場王樂妍賞她3巴掌的劇情，由於兩人位置很近，無法揮手借位，江祖平還是一樣的態度說「我就只能跟她講說妳不要有壓力，我拜託妳真的打， 如果真的打到，千萬不要NG，也千萬不要被自己嚇到，就繼續下去扯頭髮、壓我頭，因為這樣子情緒才會連貫，結果這場戲我覺得很棒。」

▲江祖平、王樂妍在《願望》大打出手。（圖／三立提供）

另外就是潑水戲，其實江祖平很怕被潑水，因為如果由下往上潑，可能會嗆到，那就拍不下去，直言「我就跟樂妍說你就朝我眼睛潑，眼睛我會自己偷閉。我現在所有事情都幫她防備好了，就不要有壓力。」

▲江祖平、王樂妍在《願望》大打出手。（圖／三立提供）

王樂妍第一次演怨氣這麼深的角色，她打巴掌的戲第一次就獻給江祖平，直呼「我緊張到要死了，一直在腦海演練了快50次，一直對著空氣打罵到可以很順為止，因為第一次演這麼凶狠的角色，我本來很不會打巴掌，也不會打人，但這次演台八全遇上了，連凶狠模樣自己就對著鏡子一直演練，幸好江祖平也很專業一直跟我說，在講話行進間很難打假的，萬一打到就繼續演下去，我整個人豁出去了，我寧願不要NG。」

▲江祖平、王樂妍在《願望》大打出手。（圖／三立提供）

在劇中江祖平被老公黃少祺誤解，以為是江祖平一直處處針對初戀，連網友都說黃少祺飾演的勝強只要一碰到初戀蜜亞，腦波就變得弱，還表示好想看蜜亞與麗紅兩瘋女互殺。

江祖平笑說一般如果外界有耳語讓自己被誤解，以她的個性絕對會讓對方講到爽為止「因為我從來不會去搭話或者是反駁，因為我本來就沒做呀！」而這次黃少祺對舊情難忘，但江祖平為了愛一直委曲求全，顛覆自己的霸道個性，江祖平說在感情上如果發現這種事一定放手，絕對苗頭不對就放，沒有必要嘛！我幹嘛要等他主動 ，我就會直接說out，因為我對感情是很敏感的人。」