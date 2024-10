「甜茶」明星臉大賽　本尊偷偷現身被抓包！粉絲瘋狂了

▲「甜茶」提摩西夏勒梅。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社

好萊塢新生代演員「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)明星臉大賽在紐約登場,甜茶本人驚喜現身,瞬間點燃了現場氣氛。

美國娛樂業界週刊「綜藝」(Variety)報導,大約20名下頜線輪廓分明、配上一頭胡桃色波浪捲髮的年輕男性與大批觀眾聚集在紐約華盛頓廣場公園(Washington Square Park)。

以同志經典電影「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)走紅的提摩西夏勒梅戴著棒球帽,悄悄出現在比賽現場,並與參賽者合照,令人驚喜不已。

在社群媒體流傳的影像捕捉到提摩西夏勒梅亮相的那一刻,周圍粉絲紛紛拿起手機拍照。

一名社群平台用戶在評論中寫道:「我們怎麼知道那真的是他?說不定只是長得很像。」

YouTube創作者Anthony Po聲稱是這次活動的幕後推手,而他本人也與演出「沙丘」(Dune)及「旺卡」(Wonka)的提摩西夏勒梅相當神似。他在社群平台X寫道:「感謝我的頭號粉絲(提摩西夏勒梅)現身。 」

不過,由於現場人潮眾多,警方對此採取行動,護送至少一名參賽者轉移陣地。

社群媒體指出,獲勝者不僅獲得一座超大金色獎盃,還有一張50美元支票(約新台幣1600元)。

