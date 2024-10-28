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陸劇《大夢歸離》開播2天就出事？　郭敬明突被網站除名…貼文刪光！

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《大夢歸離》於26日開播，導演郭敬明以化名「張戈敏」被列在片頭，本人也不斷發文宣傳劇集。然而劇集開播2天，導演名字突然遭到知名網站「豆瓣」除名，他也刪除感謝藝人推薦的貼文，引發議論。

▲▼《大夢歸離》開播才2天，導演突然被豆瓣網站除名。（圖／翻攝自微博）

▲《大夢歸離》開播2天話題不斷。（圖／翻攝自微博）

《大夢歸離》導演雖叫「張戈敏」，不過陸網皆知指的是郭敬明，「豆瓣」網站在劇集介紹頁面，第一個列的也是郭敬明。然而現在導演名字已經在網站消失，第一個列的是聯合執行導演落落。

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▲▼《大夢歸離》開播才2天，導演突然被豆瓣網站除名。（圖／翻攝自微博）

▲《大夢歸離》導演張戈敏，其實是導演郭敬明的化名。（圖／翻攝自YouTube）

此外，郭敬明微博原本發文感謝鞠婧祎、虞書欣、盧昱曉等當紅女星宣傳，如今貼文也全刪除。現在還留著置頂貼文感謝歌手李宇春獻唱《大夢》主題曲，以及日前分享的製作感想，近日與劇集宣傳相關的貼文全部消失。部分網友質疑是炒作話題，也有人憂心「不知道又發生了什麼事情」、「這是怎麽了？他不是導演嗎」。

▲▼《大夢歸離》開播才2天，導演突然被豆瓣網站除名。（圖／翻攝自微博）

▲網友發現郭敬明導演突然被豆瓣網站除名。（圖／翻攝自微博）

▲▼《大夢歸離》開播才2天，導演突然被豆瓣網站除名。（圖／翻攝自微博）

▲郭敬明微博刪除了感謝鞠婧祎、虞書欣、盧昱曉等女星宣傳《大夢歸離》的發文。（圖／翻攝自微博）

郭敬明是作家出身，2013年執導電影《小時代》系列票房大賣，成名同時也頻傳抄襲爭議，其2003年發表連載小說《夢裡花落知多少》，被質疑抄襲女作家莊羽的《圈裡圈外》，最後法院判定構成抄襲。由於他願意賠款但拒絕道歉，2020年被上百位影視工作者聯名抵制，同年2020年12月31日，終於在微博發文道歉。

爭議連連的郭敬明在去年（2023）推出新劇《雲之羽》，且用化名「顧曉聲」，擔任劇集的導演兼編劇，劇集播出後大獲好評。他再拍新劇《大夢歸離》，故事取材自古籍《山海經》，並用另一個化名「張戈敏」列名導演，劇集剛播出，觀眾評價兩極，有人盛讚導演選角與審美，也有人批評看不懂故事。同時劇集開播僅兩天，導演刪文一事突衝上微博熱搜第一，也有網友稱「一個導演討論量快趕上演員了」。

▲▼《大夢歸離》開播才2天，導演突然被豆瓣網站除名。（圖／翻攝自微博）

▲郭敬明（中）爭議多，但拍攝的劇集仍吸引相當多粉絲關注。（圖／翻攝自微博）

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