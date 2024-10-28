谷阿莫連3年槓龜！他怒嗆走鐘獎「自爽呱呱盃」　呱吉親上火線回應了

記者孟育民／台北報導

第6屆走鐘獎26日在台大體育館盛大舉行，不過卻爆出爭議，先是最佳動畫獎因為頒給頻道只有一支動畫的SIKA頻道，讓同樣入圍的漫畫家微疼提出質疑，谷阿莫團隊的大軍也因為未獲「生命貢獻獎」，在社群忍不住砲轟：「走鐘獎自爽盃！為什麼文化局他X的不補助，輔導輔助！他X的！讓這些瞎搞，搞得到大家都瞧不起網紅YT。」對此，呱吉也親上火線回應了！

▲大軍質疑走鐘獎，呱吉回應了。（圖／翻攝自IG）

谷阿莫團隊今年以《開車飛入大海，全球唯一、耗費30萬的真實體驗 / How to Escape a Sinking Car?》再度入圍「生命貢獻獎」，不料第三次摃龜，輸給「練健康 LKK Wellness」，讓團隊的大軍忍不住在社群砲轟，認為自己的作品已經危及到生命安全，卻輸給同情影片，「我們都還不夠生命的嗎？開車下來雖然我站在岸上，因為我受傷他們不讓我去，你知道現場多可怕嗎？ 我超擔心我的兄弟他們上不來開車下海！！！」更直接點名呱吉，要他公開評審規則，「自爽呱呱盃！每次都那些人！」

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▲谷阿莫開車下海，卻沒得走鐘獎。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）



對此，呱吉也親上火線回應，「唉 我有幫谷阿莫拉票。決審會議上我的原話是『很多年前我還有個影片嘴過谷阿莫，但這系列影片真的很屌，每年都做，還能做出新高度，真心希望他能得獎。』我很抱歉，但是同個獎項，其他競爭對手的表現也很好，大家投票的結果如此，我不認為有任何不公平的地方。愛你們愛大家。我相信死後的那天你去問上帝，邱威傑是不是真的幫你拉票的那個人，你會得到肯定的答案。」