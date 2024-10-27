老公去不了周董演唱會　妻喊話「求幫點1首歌」背後原因惹淚

記者劉宛欣／綜合報導

天王周杰倫的世界巡迴演唱會「嘉年華2024」周末抵達馬來西亞，依舊吸引了大批歌迷朝聖，不過26日卻有一名歌迷在社群上發文，喊話希望在演唱會點歌環節時，能幫忙點〈我是如此相信〉，背後原因曝光後，讓網友紛紛至上哀悼，感到相當不捨。

▲周杰倫正在舉行世界巡迴演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

一名女網友在社群上發文，透露老公原本打算要去看26日晚上在馬來西亞的演唱會，然而卻不幸在當天早上離世，她哀傷表示「 他最大的遺憾應該就是沒去到今晚的演唱會」，接著喊話希望當晚點歌環節時，有粉絲可以幫忙點〈我是如此相信〉，讓她在天上的老公聽，因為這是兩人結婚時播放的歌曲，想藉此彌補老公的遺憾。

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▲已故歌迷的老婆在社群喊話。（圖／翻攝自Jeremy Tan臉書）

該已逝歌迷的朋友，也幫忙轉發了該篇貼文，感傷地說「我的一位兄弟很不幸地，今早離開了這個世界，如果有看到我這個帖的朋友們，親戚們，今晚有參加周杰倫的演唱會的，幸運被杰倫叫到點歌的話，請點〈我是如此相信〉，完成我兄弟在生前的小小心願，感恩」，貼文一經公開，不少網友湧入表示哀悼之情，希望家屬與好友們能夠節哀。