專訪／《SCOOL》李振浩高材生圓星夢　「張鈞甯親自出馬」說服媽

記者蕭采薇／專訪

男星李振浩頂著「張鈞甯子弟兵」的頭銜，赴首爾參加台韓選秀節目《SCOOL》，日前快閃回台，所到之處被滿滿粉絲包圍，連路人都頻頻回頭觀望，人氣銳不可擋。他接受《ETtoday星光雲》專訪，透露當初為了進演藝圈，說服爸媽好長一段時間，卻都沒有「老闆」張鈞甯一句話有用。

▲李振浩頂著「張鈞甯子弟兵」的頭銜，赴首爾參加台韓選秀節目《SCOOL》 。（圖／記者黃克翔攝）

李振浩的演員夢，起源於學校的話劇演出，讓從小會念書也擅長愛運動的他，終於找到真正熱愛且想一起堅持下去的事情，那就是「表演」。家住台南、不是科班出身的李振浩，17歲時參加電影試鏡落選，卻也因為這個機會讓經紀人發掘到他。

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回想起第一次接到經紀人電話，李振浩眉飛色舞的說：「我永遠都記得那一天，我在唸書，手機裡有個未知來電。媽媽都說，不認識的電話不要接。所以經紀人第二次打，我才接起來。」但接到邀約後，還得說服父母，李振浩家庭比較傳統，爸媽一開始仍希望他以課業為重。

▲李振浩從小會念書，如今更是政大高材生。（圖／記者黃克翔攝）



不過經紀人和老闆張鈞甯都看到了李振浩的潛力，趁著在台中拍戲的空擋，直接搭高鐵殺到台南，想親自和李振浩的家人碰面。李振浩笑說：「我花很多心力跟父母溝通，都抵不過鈞甯姐姐一句話。」原來媽媽很愛看《如懿傳》，看到「愉妃娘娘」親自出馬，立刻就答應簽約。

李振浩演出電影《為我辦一場西式的喪禮》，正式老闆張鈞甯投資出品，他不諱言壓力很大，一度很怕讓老闆丟臉，因此很擔心看到成品。後來前輩一句話點醒他，「在螢幕上的樣子都不敢看，沒辦法做個好演員。」

▲李振浩回台並為電影《為我辦一場西式的喪禮》宣傳，所到之處滿滿粉絲。（圖／記者黃克翔攝）

張鈞甯這幾年培育新秀不遺餘力，旗下女演員詹子萱已拿下金鐘獎，李振浩也說，張鈞甯照顧他們就像「照顧小盆栽」，總是不吝嗇指導，也給他們很多鼓勵和養份。而有個明星老闆，似乎更能理解藝人的想法，李振浩也說，張鈞甯沒有給他們限制，包括也沒有禁愛令。

反倒是他如今參加選秀節目《SCOOL》，已經相當有偶像的自覺，李振浩說：「現階段我想把重心放在工作上，如果感情會影響到工作，就不會是我的優先考量。」並笑稱自己「在愛情和麵包中，選擇了麵包。」

▲李振浩坦言沒什麼戀愛經驗，人生初吻也是螢幕初吻。（圖／記者黃克翔攝）

如今才21歲的李振浩坦言沒什麼戀愛經驗，人生初吻就是拍攝BL劇《About Youth》的螢幕之吻，當時他才19歲，此番言論被網友質疑是騙人、做效果。李振浩再度喊冤：「千真萬確，毫無造假！我一般不太在意網友留言，這是我第一次想要去回應評論。」《為我辦一場西式的喪禮》全台上映中。