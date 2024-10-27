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NanaQ分手6天「一刀剪斷前任合照」！　失戀心聲全說了：我不好

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「NanaQ」以自律極簡原則走紅，最近她發文宣布與男友分手，失戀的消息曝光後，引發外界關注及討論。昨（26）日她再度透過IG短片的方式抒發失戀後的心情，除了將自己與前任的合照拿剪刀剪成兩半之外，同時也表示不想再被問目前的感受，「我現在最大的願望，就是能不能別再問我妳還好嗎，我不好。」

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

影片中，NanaQ分享她失戀第六天的心情，坦言目前的情緒仍然低落，並表示不想被強迫說出「我還好」這三個字。她透露，自己終於迎來休假，讓心終於可以休假，藉此舒緩情緒。NanaQ描述忙碌的行程，從下班後高速奔回宜蘭住處處理手帳出貨，又馬不停蹄地趕回五股幫哥哥照顧4隻愛犬。清理寵物的排泄物、餵食後，終於在深夜11點半筋疲力盡地倒下。

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▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ分享分手第六天的心情。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

經過長時間的睡眠後，NanaQ起床後運動、洗澡、寫日記，以整理心情。然而，即便穿得輕便出門買菜，卻仍被炎熱天氣弄得「熱死」。面對繁忙的生活與情感的消耗，NanaQ坦言內心的無力感，因此在影片最後表示，「我現在最大的願望，就是能不能別再問我『妳還好嗎』。」並直言自己並不好。影片曝光後，網友們紛紛留言關心，給予支持與鼓勵。

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NanaQ, 交往, 分手, 網紅, YouTuber

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