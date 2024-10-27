走鐘獎爭議！百萬YTR微疼「輸給僅1支動畫頻道」　提質疑宣布不再參加

記者田暐瑋／綜合報導

第6屆走鐘獎26日圓滿落幕，最佳動畫獎卻掀起爭議，此獎項由SIKA頻道的動畫作品「一根菸，抽出了父親的輪廓 | 《遠火》」獲得，但漫畫家微疼提出質疑：「其他入圍頻道90%都是動畫的，卻輸給了頻道只有一支動畫的。」稱不會再參與走鐘獎。

▲微疼對走鐘獎提出質疑。（圖／翻攝自微疼IG）



漫畫家微疼的YT有破百萬訂閱，這次入圍卻未獲獎，在走鐘獎結束後，在限動寫道：「肯定這次動畫得獎作品，每一支動畫的背後都是無數個小時跟夜晚的努力。這是無庸置疑的。」但隨即表示未來不再參加走鐘獎，並質疑評審：「簡單的說，我看不懂評審的標準在哪。製作一支動畫是很花時間精力的，更何況是其他入圍頻道90%都是動畫的，卻輸給了頻道只有一支動畫的。我想我還是取悅喜歡看我的頻道的人就好了。」

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▲微疼對走鐘獎提出質疑。（圖／翻攝自微疼IG）



對於微疼的質疑，該獎項獲獎者SIKA頻道的創辦人翁煌德在粉絲專頁「無影無蹤」回應，該獎項為「最佳動畫片」，而非「最佳動畫頻道」，評選標準是針對單一動畫作品而非頻道整體，自家頻道參賽資格毋庸置疑，接著更提出公視過去曾有週日迷你電影院的學生作品獲獎，部分作品也非公視製播，而海外Apple TV+的《樂動心旋律 CODA》同樣也是買下串流發行權，最後榮獲奧斯卡最佳影片。

也因為這類方式行之有年，翁煌德直言：「SIKA去洽談優秀的作品，然後將之上架到YouTube，幫這些作品報名走鐘獎，不僅合乎走鐘獎規則，也是各大影視獎項行之有年的常態作法。」也表示自家頻道的運作模式的確少見，這次能獲獎代表走鐘獎願意給予不同新媒體平台更多的發展機會。

▲SIKA頻道內只有一支動畫。（圖／翻攝自YT／SIKA頻道）



而對於微疼這次的質疑，翁煌德表示入圍後沒有想著要競爭出你死我活，反而看到創作者之間交流，才是走鐘獎最重要的精神：「我覺得如果未來的走鐘獎少了微疼這麼優秀的創作者的存在，肯定不是粉絲之福，而對我們來說，也像是要從此背負了一個沉重的罪名。」

