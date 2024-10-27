上月才來台！竹內涼真驚爆分手三吉彩花…4年戀一度傳結婚竟破局

記者陳芊秀／綜合報導

日劇男神竹內涼真27日被爆分手，與《今際之國的闖關者》三吉彩花4年戀情一度傳出快要結婚，不料傳戀情告終。兩人疑似因工作聚少離多。

▲竹內涼真、三吉彩花爆分手。（圖／翻攝自IG）

據日媒《日刊體育報》報導，竹內涼真與三吉彩花2016年在綜藝節目中首次合作，接著隔年合體走秀，2020年5月爆出半同居戀情，2021年更傳出婚期將近，雙方經紀公司曾在兩人交往曝光時表示「只是朋友之一」。然而近兩年，雙方演藝之路都有明顯大躍進，他接演串流平台劇集《與你在世界的終結之日》，並連拍4季，現在又主演串流劇《人中之龍～Beyond the Game～》剛播出，同時也回鍋演電視劇《黑色止血鉗2》，9月13日合體男主角二宮和也再台北舉辦粉絲見面會，人氣正值高峰。

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▲竹內涼真9月來台辦粉絲見面會。（圖／翻攝自IG）

三吉彩花因拍攝音樂天王周杰倫的MV，在亞洲打開知名度。她從時尚雜誌專屬模特兒畢業後，轉戰戲劇圈相當亮眼，在串流劇集《今際之國的闖關者》紅到海外，主演電影《本心》將於11月上映，事業也在起飛期。

竹內涼真10月23日出席公開活動，曾說到「當你跨過一堵高牆後，就再也回不去那些低牆了。還想再上一層樓……人生的野心會不斷增加」。他也透露正在籌備下一部作品，日媒報導稱他為了專注演藝事業，決定結束這段戀情。