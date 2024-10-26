走鐘獎完整得獎名單／Joeman甩大麻風波奪年度創作者！山道猴子拿年度影片

記者劉宛欣／綜合報導
第6屆走鐘獎26日晚間在台大體育館盛大舉行，眾多知名創作者和觀眾熱情參與，今年典禮由視網膜、阿樂、恩熙俊共同主持，The DoDoMan嘟嘟人、Joeman分別摘下最大獎年度團體創作者、年度創作者，去年底引發轟動的山道猴子作者Eric Duan則是不負眾望拿下了年度影片獎，典禮一共頒出了29個獎項，完整得獎名單如下。
▲第六屆走鐘獎今晚盛大展開。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
年度團體創作者－The DoDoMan嘟嘟人
▲年度團體創作者－The DoDoMan嘟嘟人。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
年度個人創作者
▲年度個人創作者－Joeman。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
潛力新星獎
▲潛力新星獎－Gshan吉祥。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
年度最佳影片獎
▲年度最佳影片獎－Eric Duan。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
最佳影響力獎
▲最佳影響力獎－反骨男孩。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
最佳製作人獎
▲最佳製作人獎－擊敗人團隊。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
最佳音樂短影片獎
▲最佳音樂短影片獎－張洋洋洋。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
最佳情報短影片獎
▲最佳情報短影片獎－小尾巴。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
最佳節目獎
▲最佳節目獎－Joeman。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
最佳娛樂短影片獎
▲最佳娛樂短影片獎－有特色的帥哥。（圖／翻攝自走鐘獎YT）
最佳戲劇獎
▲最佳戲劇獎－HowFun。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
最佳剪輯獎
▲最佳剪輯獎－放火。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
最佳動畫獎
▲最佳動畫獎－SIKA。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
最佳攝影獎
▲最佳攝影獎－CLC 陳的生活頻道。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
最佳 MV 獎
▲最佳 MV 獎－J-Bao賤葆。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
好好聽音樂獎
▲好好聽音樂獎－美麗本人。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
生活風格獎
▲生活風格獎－海邊過日子 Living by satoumi。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
可以色色獎
▲可以色色獎－中指通。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
生命貢獻獎
▲生命貢獻獎－練健康 LKK Wellness。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
以食為天獎
▲以食為天獎－肥波開吃啦。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
哈哈哈哈獎
▲哈哈哈哈獎－Stand up, Brian! 博恩站起來！。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
說走就走獎
▲說走就走獎－昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
運動健身獎
▲運動健身獎－哲睿Jerry。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
訪到心坎獎
▲訪到心坎獎－我是Mana。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
金頭腦獎
▲金頭腦獎－超認真少年Imserious。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
親手做的獎
▲親手做的獎－黃小潔Jerry。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
無情工商獎
▲無情工商獎－沒有營養的生活智慧王。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
有夠烙賽獎
▲有夠烙賽獎－中指通。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
一級玩家獎
▲一級玩家獎－Onion Man。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）
讀者迴響