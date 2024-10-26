走鐘獎完整得獎名單／Joeman甩大麻風波奪年度創作者！山道猴子拿年度影片

記者劉宛欣／綜合報導

第6屆走鐘獎26日晚間在台大體育館盛大舉行，眾多知名創作者和觀眾熱情參與，今年典禮由視網膜、阿樂、恩熙俊共同主持，The DoDoMan嘟嘟人、Joeman分別摘下最大獎年度團體創作者、年度創作者，去年底引發轟動的山道猴子作者Eric Duan則是不負眾望拿下了年度影片獎，典禮一共頒出了29個獎項，完整得獎名單如下。

▲第六屆走鐘獎今晚盛大展開。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）





年度團體創作者－The DoDoMan嘟嘟人



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▲年度團體創作者－The DoDoMan嘟嘟人。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）



年度個人創作者

▲年度個人創作者－Joeman。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）



潛力新星獎

▲潛力新星獎－Gshan吉祥。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

年度最佳影片獎

▲年度最佳影片獎－Eric Duan。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）



最佳影響力獎

▲最佳影響力獎－反骨男孩。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

最佳製作人獎

▲最佳製作人獎－擊敗人團隊。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

最佳音樂短影片獎

▲最佳音樂短影片獎－張洋洋洋。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

最佳情報短影片獎

▲最佳情報短影片獎－小尾巴。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

最佳節目獎

▲最佳節目獎－Joeman。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

最佳娛樂短影片獎

▲最佳娛樂短影片獎－有特色的帥哥。（圖／翻攝自走鐘獎YT）



最佳戲劇獎

▲最佳戲劇獎－HowFun。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

最佳剪輯獎

▲最佳剪輯獎－放火。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

最佳動畫獎

▲最佳動畫獎－SIKA。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

最佳攝影獎

▲最佳攝影獎－CLC 陳的生活頻道。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

最佳 MV 獎

▲最佳 MV 獎－J-Bao賤葆。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

好好聽音樂獎

▲好好聽音樂獎－美麗本人。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

生活風格獎

▲生活風格獎－海邊過日子 Living by satoumi。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

可以色色獎

▲可以色色獎－中指通。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

生命貢獻獎

▲生命貢獻獎－練健康 LKK Wellness。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

以食為天獎

▲以食為天獎－肥波開吃啦。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

哈哈哈哈獎

▲哈哈哈哈獎－Stand up, Brian! 博恩站起來！。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

說走就走獎

▲說走就走獎－昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

運動健身獎

▲運動健身獎－哲睿Jerry。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

訪到心坎獎

▲訪到心坎獎－我是Mana。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

金頭腦獎

▲金頭腦獎－超認真少年Imserious。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

親手做的獎

▲親手做的獎－黃小潔Jerry。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

無情工商獎

▲無情工商獎－沒有營養的生活智慧王。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

有夠烙賽獎

▲有夠烙賽獎－中指通。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）

一級玩家獎

▲一級玩家獎－Onion Man。（圖／翻攝自走鐘獎臉書）