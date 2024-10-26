李秀滿回來了！打造第二SM帝國　旗下練習生公開實力超猛⋯好評炸裂

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名製作人李秀滿打造SM公司，他遭到SM解雇之後，最終離開該公司尋找新天地，相隔1年7個月，他以「總製作人」身份重磅回歸，成立新公司A2O娛樂，並釋出旗下練習生，一共分為ROOKIES LTG、ROOKIES LTB以及ROOKIES HTG，總共15位練習生，各個實力堅強，看得粉絲目瞪口呆。

▲▼A2O滿16歲以上青少年組練習生公開。（圖／翻攝自A2O YouTube）



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李秀滿相隔1年7個月重磅回歸，他所創立的新公司A2O娛樂在這段期間歷經多次徵選，囊括各年齡層的追夢少女、少男，25日首度公開一支影片，共15位練習生揭開神秘面紗，不僅擁有甜美帥氣外貌，還兼具超強跳舞實力。

▲▼A2O未滿15歲男孩組練習生公開。（圖／翻攝自A2O YouTube）



影片一共分為3個組別，ROOKIES LTG為未滿15歲的女孩練習生，ROOKIES LTB則是未滿15歲的男孩練習生，還有ROOKIES HTG是16歲以上的青少年，公司從小培養訓練，打算打造下一位明日之星。

▲A2O未滿15歲女孩組練習生公開。（圖／翻攝自A2O YouTube）



李秀滿回歸KPOP界，影片甫公開就引起熱烈留言與注目焦點，網友給予好評「原來這段時間都在準備這些」、「已經開始期待了」、「李秀滿真的是娛樂界傳說，誰都難跟上」、「衝著李秀滿先訂閱了」。