金守美猝逝⋯2大咖韓星人在海外錄影　悲慟：媽媽，見不到您心好痛

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民婆婆」金守美活躍在螢幕前多年，擁有爽朗的笑聲、爽快的性格，在韓人緣極佳。她25日上午突然猝逝，死因爲高血糖急症，當下血糖飆破500，葬禮設置在漢陽大學醫院，幾乎演藝圈過半藝人到場致意。其中卻少了2位與她交好的大咖卓在勳、李尚敏，兩人剛好在海外錄影，透過IG悲痛致意「媽媽，見不到您最後一面好難受、心好痛」，令人不捨。

▲金守美25日猝逝。（圖／翻攝自SBS）



金守美走得突然，她生前與演藝圈多位後輩感情深厚，不少人都以「媽媽」稱呼她。歌手李尚敏26日透過社群網站哀悼「媽媽，我們前不久才在講要一起錄節目的⋯每次妳有新的點子都會打給我討論，您的聲音至今還栩栩如生地在我耳邊，讓我心更痛了。」

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▲李尚敏貼出兩人過去一起出演節目的合照，心痛哀悼。（圖／翻攝自李尚敏IG）



李尚敏人在海外工作，趕不回韓國送金守美最後一程，字句裡皆是沉痛心情，「沒辦法見到您，更難受了，媽媽，雖然現在無法去見您，但我會在遙遠的地方與您道別，媽媽，您對我說的話，我會永遠牢記在心。」

▲金守美視卓在勳為親兒子，他卻恰好不在國內，網友不捨。（圖／翻攝自卓在勳IG）



歌手卓在勳同樣不在國內，金守美生前視他為親生兒子般照顧，「媽媽」突然驟逝，他卻無法送長輩最後一程，消息曝光後，令網友不捨留言「希望卓在勳節哀」、「每次看節目都感受到金守美把卓在勳當作親兒子疼，他剛好人在海外該有多傷心」。