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王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

記者劉宛欣／綜合報導

許藍方和王少偉緋聞傳得轟轟烈烈，雙方都坦承互有好感，卻始終未進一步。近日男方登上《命運好好玩》不免又被問起感情，他並沒有迴避且侃侃而談，指出許藍方之前曾說過自己是「不喜歡被告白」的人，他對此則喊話表示：「我想到對策了，我就等她跟我告白，她不讓我告白，那就等她來跟我告白！」

▲王少偉撩起與許藍方的關係侃侃而談。（圖／翻攝自YT／命運好好玩）

▲王少偉聊起與許藍方的關係侃侃而談。（圖／翻攝自許藍方臉書、YT／命運好好玩）

王少偉認為許藍方還在自我摸索。自己也不清楚，表示：「她可能就覺得好像滿期待有一個愛情出現，但她又講說不能跟她告白。」還有些矛盾，撩起兩人現階段的關係，他說「我覺得我們現在目前相處的關係是非常舒服的」，目前對於愛情的想法跟以前不太一樣，如果友情可以很舒服，就不會想衝動走入愛情，因為愛情很容易一個不小心就結束，也等於失去一個很好的朋友。

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▲王少偉撩起與許藍方的關係侃侃而談。（圖／翻攝自YT／命運好好玩）

▲王少偉認為現在跟許藍方的相處很舒服。（圖／翻攝自YT／命運好好玩）

王少偉也坦言目前跟許藍方相處的方式很舒服，直言「那等到哪一天真的就是兩個人突然覺得互相在看彼此的時候，眼睛發亮，然後有那個粉紅泡泡的時候，也許那個就是對的時機嘛。」沒有把話說死，但也不希望是在被眾人拱著說很適合，就硬要在一起，最後甚至在直接在節目上開玩笑「不然下一次請她也來現場」，似乎也不介意一起受訪。

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