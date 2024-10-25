日6位大咖AV男、女優參加同志遊行　親自力挺：羨慕台灣自由戀愛

記者吳睿慈／台北報導

第22屆臺灣同志遊行預計在26日登場，日本AV女優善場麻美、山岸綺花、藤田梢、前田美波特地來台響應活動，同行還有男優KOKI與加賀優作參與，6人25日在台先接受媒體採訪，他們表示「在日本的時候，大家對於這個行業（AV界）還是有一點點偏見，這次同志雖然是關於LGBT，但日本風氣同樣有點偏見，不同的是台灣很開放，不會因為職業或性別感到歧視所想說來參加。」稱讚台灣自由度很高。

▲AV女優、男優參加同志遊行行前記者會。（圖／記者黃克翔攝）



除了加賀優作以外，其餘的5位男優、女優沒有參加過同志遊行，「前輩」加賀優作透露，「日本也有，但規模沒有台灣這樣那麼大」，坦言日本風氣保守，人們對於LGBT這塊還是充滿偏見。善場麻美舉例，「我很喜歡前衛時尚打扮，平時都有在關心，以前在日本都會穿蘿莉塔造型，但就連現在也會被用異樣眼光看」，雖然主旨不同，但她想藉由參與同志遊行，把「人人平等」、「勇於做自己」的風氣帶回日本。

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▲▼AV女優、男優參加同志遊行行前記者會。（圖／記者黃克翔攝）



加賀優作於24日先行抵台，團隊有推薦他「西門町紅樓有很多同志會聚集的地方，那邊的人很自由，也沒有說要看別人眼光，大家喝酒吃飯聊天」，他認為「日本還沒能做到大家都認同，這方面需要再加強」。

AV男優KOKI也透露，一名男前輩教了台灣男友，「那位前輩以前很低調，現在不一樣了，他經常上傳跟他男友可愛的照片」，他坦言很羨慕可以自由戀愛，也期待此趟來台有豔遇被告白。