完整時間軸／律喜20歲就嫁崔敏煥「獨顧3嬰等退伍」　忍1年揭酒店音檔

記者張筱涵／綜合報導

FTISLAND成員崔敏煥和聲色場所仲介對話紀錄被前妻律喜爆出，好丈夫和好爸爸的形象一落千丈。他們從2017年手滑放閃照後認愛，律喜年僅20歲就結婚，成了史上最早結婚的偶像，後續更擔起養育3子女責任，等待男方當兵回來，兩人最後在2023年為婚姻畫上句點時，叫外界都相當驚訝。

【2017年】

9月21日

律喜手滑在FACEBOOK上傳和崔敏煥在男方家的甜蜜自拍，配文更寫著「我們要離別的10分鐘前，嚷嚷著不想要你走，真的差點哭出來了嗚嗚，但至少看了照片有好一點，倒數9天」。當時崔敏煥正忙於FTISLAND日本演唱會，9天後正好就是他們要結束活動返韓的日子。

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▲律喜手滑上傳和崔敏煥的私下甜照。（圖／翻攝自NAMUWIKI）



9月22日

FTISLAND經紀公司FNC娛樂和律喜經紀公司Global H media雙雙認愛。

11月3日

律喜宣布退出LABOUM。

▲律喜2014年以LABOUM成員出道，於2017年退團。（圖／翻攝自FACEBOOK／LABOUM 라붐）



【2018年】

1月4日

崔敏煥透過Instagram貼文宣布和律喜結婚的喜訊，「不知道各位會對我的心意有什麼樣的看法，我想了很久也很擔心，但最後我還是決定親自傳達我的真心，雖然也有過許多辛苦日子，但我和互相依靠的女友將結為連理。當我為人生下了結婚這個重大決定，也收到了許多人的祝福，我真的非常感謝，也讓我再次體會到我有這麼多需要感謝的人。」

律喜（1997年11月27日生）當時年僅20歲，是K-POP史上最年輕就結婚的偶像。

▲崔敏煥和律喜2018年結婚。（圖／翻攝自韓網）



5月10日

崔敏煥透露律喜已經懷孕，待孩子出生後，兩人會在10月19日舉行婚禮。而律喜也在5月18日生下大兒子。

12月5日

崔敏煥和律喜一同登上《做家務的男人》，一家3口的生活受到矚目。

【2020年】

2月11日

律喜生下雙胞胎女兒。

2月24日

崔敏煥正式入伍。

【2021年】

9月2日

崔敏煥退伍。

9月25日

崔敏煥和律喜回歸《做家務的男人》。

▲崔敏煥和律喜曾一起上《做家務的男人》。（圖／翻攝自KBS）



【2022年】

據律喜曝光的崔敏煥電話錄音檔，崔敏煥分別在7月9日清晨5點、7月25日下午3點、8月10日凌晨2點、8月14日凌晨3點和11月6日清晨4點都和聲色場所仲介通話，不只要求幫忙叫小姐，中途結清賒款時多達韓幣238萬元（約台幣5萬5200元），而且在被勸回家時，更賴皮說「我不要回家，我要喝酒」、「我現在是自由之身」。

10月13日

崔敏煥上《Radio Star》透露，在律喜生下雙胞胎後，他就去做了結紮手術。

11月19日

崔敏煥和律喜退出《做家務的男人》。

【2023年】

12月14日

崔敏煥和律喜宣布離婚。

【2024年】

4月7日

崔敏煥帶3孩上育兒節目《超人回來了》，更有離婚第一時間不敢跟爸爸講的溫馨片段，好爸爸形象深植人心。

10月23日

►FTISLAND崔敏煥婚變導火線曝！前妻律喜「突離家出走5天」 他崩潰



前娛樂記者李鎮浩23日於頻道爆料，崔敏煥和律喜最經常爭吵的主因為2點，教育理念不同還有作息習慣不同，他更提到有友人爆料，「律喜習慣夜行活動，正因如此要早起照顧小孩，對她來說很吃力，最終小孩上學、放學都變成是崔敏煥的責任了。」

李鎮浩更說該友人爆料，律喜在崔敏煥即將開演唱會的前幾天，突然離家出走約4、5天，當時崔敏煥要顧小孩又要忙工作，情緒上非常崩潰，關係因這件事關係急速惡化才會離婚。這樣的爆料讓本來就已經被冠上「不負責任的媽媽」標籤的律喜形象大受影響。

10月24日

►把律喜當酒店妹！崔敏煥喝醉「就往胸部塞錢」 叫小姐13分錄音檔全被爆



律喜透過影片爆料離婚真正主因是崔敏煥多次上酒店，且和家人喝酒聚會時，還會當眾摸她胸部和重要部位，甚至很熟練地把錢塞她胸前。

律喜澄清外界對她的2點誤會，讓孩子上資優教育並非她獨自的堅持，學費和接送都是夫妻共同分擔，且通勤時間並沒有長達1個半小時，距離沒有很遠。另外，她一開始是想要撫養權的，但因為和崔敏煥說好離婚後不會再讓孩子公開露面，或讓孩子受到影響的關係，她也決定不再拍育兒影片和收起母嬰商品的團購。

在經濟狀況和崔敏煥相比較差也不穩定，且律喜得知崔敏煥開的條件是給韓幣5000萬元（約台幣117萬元）和月給韓幣200萬元（約台幣4萬7000元）後，深知自己要獨立撫養3個孩子是不可能的事情，且因為也沒跟身邊人訴苦，身心靈都到達極限的狀況下，決定放棄撫養權。

律喜認為「儘管對他（崔敏煥）的某些行為感到厭惡和痛恨，但作為父親，他並沒有對孩子們做錯什麼。家裡有房子，有大家庭，孩子們在這樣的生活環境中很開心。」

隨著錄音曝光，網友透過國民申訴平台告發崔敏煥及仲介人，指控他們涉嫌違反《性交易防治法》，警方已經針對崔敏煥涉嫌出入性交易場所的指控展開立案前調查（內查）。FNC娛樂宣布崔敏煥中斷電視活動。