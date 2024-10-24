FTISLAND崔敏煥婚變導火線曝！前妻律喜「突離家出走5天」　他崩潰

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星律喜是LABOUM前成員，她2018年閃嫁FTISLAND鼓手崔敏煥，夫妻倆育有一子兩女，婚姻只維持5年，兩人在2023年突然宣布離婚。他們並未公開離婚原因，近日卻遭到前娛樂記者李鎮浩爆料，直指她在老公的團體FTISLAND演唱會在即突然離家出走，崔敏煥崩潰不已，夫妻感情就此回不去。

▲FTISLAND崔敏煥與前妻律喜離婚導火線曝光。（圖／翻攝自崔敏煥、律喜IG）

前娛樂記者李鎮浩23日於頻道爆料，夫妻倆最經常爭吵的主因為2點，教育理念不同還有作息習慣不同，根據友人爆料，「律喜習慣夜行活動，正因如此要早起照顧小孩，對她來說很吃力，最終小孩上學、放學都變成是崔敏煥的責任了」，據了解，她為了小孩的教育，連幼稚園都選擇來回需要3小時的學校，因此校車沒有經過他們家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲前娛樂記者爆料律喜、崔敏煥婚變原因。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）



不過，小孩的教育只是冰山一角，律喜與崔敏煥感情生變是在新冠肺炎時期出現，當時FTISLAND無法辦演唱會，家裡經濟開銷瞬間變大，於是律喜主動站出來經營自媒體，確實賺到了錢，但她的行程也因此變得忙碌，平日帶小孩的問題自然成了夫妻間爭吵的日常。

▲前娛樂記者爆料律喜突然離家出走，成為壓垮婚姻的最後一根稻草。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）



友人爆料，導致夫妻倆失和的最大的導火線為，律喜在老公崔敏煥即將開演唱會的前幾天，突然離家出走約4、5天，當時崔敏煥要顧小孩又要忙工作，情緒上非常崩潰，他們因這件事關係急速惡化，沒多久，便傳出離婚的消息了。針對李鎮浩在YouTube頻道上的爆料，雙方皆暫無回應。