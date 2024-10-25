把律喜當酒店妹！崔敏煥喝醉「就往胸部塞錢」　叫小姐13分錄音檔全被爆

記者張筱涵／綜合報導

前女團LABOUM成員律喜24日晚間透過YouTube上傳一段無標題的影片，可見是她和熟識的製作人聊婚變的對談。她在傾訴過程中提到，其實在和FTISLAND成員崔敏煥離婚的1年前有發生大事件，而在那之前其實就已經遭受到很多傷害，像是男方會在家人面前拿錢塞她胸部，後來才知道「這就是他上酒店喝醉後的習慣」。

▲崔敏煥和律喜2023年離婚。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12、yul._.hee）



律喜24日更新一段長達37分19秒的無標題影片，首先澄清《吳恩英的金子商談所》播出的內容其實是被惡剪後的成品，節目播出後有許多人認為她太過堅持要資優教育，每個月花韓幣800萬元（約台幣20萬元）在孩子的教育費，還讓老公每天要接送3次且一趟都要1個半小時。

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但其實，律喜說花費部分是夫妻倆共同負擔，本身有在做網紅代購，接送時間其實不到1個半小時，也都是誰有空誰負責接送，並非節目播出的那樣是「她的堅持，卻是他在負責」的情況。針對育兒部分的爭持和摩擦，她認為都是可以克服也接受的部分，直到發現崔敏煥上酒店和找小姐，痛苦到完全不想待在家裡。

律喜表示「前夫會在家人面前觸摸我的身體，甚至將錢塞進我的胸口」，有次全家人一起喝酒玩牌，長輩暫時離開現場，弟弟夫妻則是背對的時候，崔敏煥突然將鈔票摺起來往她的胸口塞，當時心想可能是前夫喝醉了，才會有一些奇怪的行為：「他也會在家人面前捏我胸部和碰重要部位，當時的我不知道…後來才明白這是他酒醉後的習慣動作，當我知道真相把這些事情拼湊起來後，感到很不安。」

▲律喜親曝真正的離婚原因。（圖／翻攝自YouTube／율희의 집）



在影片的最後13分鐘，都是崔敏煥和一名聲色產業的男子於2022年7月到11月間的對話錄音檔，可以聽見崔敏煥多次要求要叫小姐，且對店家都相當熟識，被推薦的地方沒有小姐的話就不打算去，2022年7月的對話中還可以聽見，他已經累積了韓幣238萬（約台幣5萬5200元）的費用尚未繳清。

不只如此，崔敏煥多次打電話要求該名男子陪他喝酒或幫忙預約酒店小姐，即使被勸「店家都關門了，休假就跟妻子和小孩去旅遊吧，你就回家吧」、「敏煥啊，你就快點回家吧，家裡還有弟媳啊」，他都拒絕並回嘴「不要說這些奇怪的話，每天都待在一起了，（不喝酒）不行，我要喝酒」、「沒事啦，我今天是自由之身啊」。

另外，律喜也解釋了其實自己原本有想爭取撫養權，但在兩人談好不要再讓孩子露臉和讓孩子們會被聯想到他們已經離婚的情況下，她所做的母嬰用品團購都得全面停止並另行出路，而崔敏煥開的條件為他只會給韓幣5000萬元（約台幣117萬元）和月給韓幣200萬元（約台幣4萬7000元），考量到自己也不清楚走到訴訟的話該怎麼辦、崔敏煥的經濟條件比她好，在身心靈已經全到極限的情況下，最後決定無條件放棄撫養權。

律喜理性表示：「儘管對他（崔敏煥）的某些行為感到厭惡和痛恨，但作為父親，他並沒有對孩子們做錯什麼。家裡有房子，有大家庭，孩子們在這樣的生活環境中很開心。」而在爆料掀起廣泛討論之際，據韓媒《heraldpop》報導，崔敏煥所屬經紀公司FNC娛樂沒有回訊接電。

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