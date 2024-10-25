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小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」！沒票慘被已讀　轉頭問吳宗憲他罕動怒

記者孟育民／台北報導

周杰倫將於12月5日至8日在台北大巨蛋開唱，23日門票開賣，89萬人上線搶15萬張門票全數賣光，創下史上最難買紀錄，甚至有網友開創「從下水道爬進去大巨蛋聽周杰倫演唱會」活動，吸引萬人響應。小鐘日前控訴海產向他要4張票，得知沒有結果後就已讀不回，讓他直言海產已經得罪他了！

▲▼海產向小鍾要周杰倫門票 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲▼海產向小鍾要周杰倫門票 ，甚至被對方已讀。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲▼海產向小鍾要周杰倫門票 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

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小鐘在《小姐不熙娣》透露，某天收到海產訊息，要他幫忙買4張周杰倫演唱會門票，「我們很早就先登記好了，海產就問我有沒有票，他要4張，我還趕快聯絡我姐，但已經截止呈報出去。」海產聽到門票無望，表示要改去問他的老大吳宗憲，小鍾則回應：「你人脈很廣，應該要得到！」不料卻被對方已讀不回，再無音訊，讓他相當不滿，直接在節目上曬出對話截圖。

▲▼海產向小鍾要周杰倫門票 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲小鐘曬出對話記錄 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

小鐘罕見動怒說：「我覺得晚輩不回就算了，重點是他每次傳訊息給我，我是一分鐘內回他，我覺得現在晚輩，他就是半小時到兩、三個小時才回你，他就是覺得『你應該要幫我買得到票』。」小S也認為海產沒禮貌：「他直接問還嘲笑你？」

▲▼海產向小鍾要周杰倫門票 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

▲小鐘被惹毛 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

事實上，海產先前才在社群發文，吐露沒買到周杰倫門票，甚至打算密老闆吳宗憲，只見他訊息尚未發出，但內容顯示「老闆你買得到我前師兄演唱會的門票嗎？拜託了。」讓底下網友紛紛留言吐槽，笑他不敢把訊息送出。

▲▼海產還打算私訊老闆吳宗憲。（圖／翻攝自IG）

▲海產還打算私訊老闆吳宗憲。（圖／翻攝自IG）

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周杰倫, 小鐘, 海產, 周杰倫演唱會門票, 吳宗憲

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