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《琅琊榜》喬欣爆秘婚富二代備孕中！「已經半退圈」家世背景起底

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星喬欣靠著《琅琊榜》和《歡樂頌》兩部劇走紅，近期作品數量驟減，也很少在公開場合露面。今年7月，她傳出已經與房地產公司鴻榮源集團的二公子賴柏霖秘婚，不過喬欣方面並未對此消息做出回應。24日又有消息指出，喬欣與賴柏霖的婚姻是商業聯姻，但夫妻相處相當融洽，喬欣目前處於半引退狀態，專心備孕中。

▲喬欣傳出半退圈，專心備孕中。（圖／翻攝自喬欣微博）

▲喬欣傳出半退圈，專心備孕中。（圖／翻攝自喬欣微博）

雖傳出喬欣像入豪門的消息，但事實上她自己也來自富裕家庭，不過外界普遍認為她的財富並非完全來自家產。過去她曾在節目中公開展示上海豪宅，私下穿搭也幾乎都是名牌。近日更有大陸網友爆料，雖然喬欣出身不凡，但財富主要來自繼父，但繼父已有一名親生女兒，後來還與喬欣的母親生了一個兒子，因此家產對喬欣來說影響有限，頂多能確保她衣食無缺。

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▲喬欣傳出半退圈，專心備孕中。（圖／翻攝自喬欣微博）

▲喬欣和賴柏霖曾被偶遇。（圖／翻攝自碱水紐紐包小紅書、喬欣微博）

喬欣與賴柏霖的婚姻不只是商業聯姻，夫妻之間的互動十分甜蜜，賴柏霖被拍到貼心為喬欣撐傘，兩人充滿濃濃的粉紅泡泡，爆料中還提到，喬欣已經處於半退出演藝圈的狀態，專心備孕。不過截至目前為止，當事人都沒有發表任何回應。但「喬欣 賴柏霖」、「疑似喬欣結婚」等關鍵字已經高掛熱搜一整天。

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