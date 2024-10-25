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監視器畫面外流？金馬影帝李康生變偷窺犯　《默視錄》對戲巫建和

記者蕭采薇／台北報導

繼《幻土》獲盧卡諾影展金豹獎與金馬獎最佳原著劇本肯定後，新加坡導演楊修華再度自編自導的全新力作《默視錄》（Stranger Eyes），不僅入選威尼斯影展主競賽單元世界首映大獲好評，更強勢入圍本屆金馬獎最佳影片、最佳導演、最佳男配角、最佳原著劇本、最佳原創電影音樂、最佳音效六項大獎。

▲金馬影帝李康生在《默視錄》中化身暗藏秘密的偷窺犯。（圖／傳影互動提供）

▲金馬影帝李康生在《默視錄》中化身暗藏秘密的偷窺犯。（圖／傳影互動提供）

《默視錄》探討的是現代人習以為常的「窺視」，華人演員中擁有最多闖進歐洲三大影展主競賽作品的金馬影帝李康生，在新作《默視錄》中飾演神秘偷窺者，細膩演技入圍本屆金馬獎最佳男配角，外媒盛讚他在片中「眼神充滿不安」，和愛女失蹤的巫建和與林幻夢露有多場極具張力的詭譎對戲。

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▲金馬影帝李康生在《默視錄》中化身暗藏秘密的偷窺犯。（圖／傳影互動提供）

▲巫建和在《默視錄》中飾演愛女失蹤的爸爸，和金馬影帝李康生有多場張力十足的對手戲。（圖／傳影互動提供）

李康生笑稱，他和巫建和在《默視錄》中其實沒有正面對手戲，因為劇情主要安排他在窺視巫建和，而後期又被巫建和反偷窺，兩人一來一往間私下反倒成為好朋友。而巫建和也十分興奮與金馬影帝的首次合作，兩人在導演楊修華的鏡頭前擦出的火花廣受外媒好評。

▲金馬影帝李康生在《默視錄》中化身暗藏秘密的偷窺犯。（圖／傳影互動提供）

▲陳雪甄與導演楊修華在電影《默視錄》二度合作。（圖／傳影互動提供）

獲選為本屆金馬影展開幕片的《默視錄》將於11月7日首映，導演楊修華、監製陳璽文、演員李康生、巫建和、陳雪甄、林幻夢露、聲音設計杜篤之、杜則剛、配樂福多瑪等人都將連袂出席，強大的影人陣容勢必會掀起一波影迷的搶票潮，《默視錄》將於11月15日全台上映。

 

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