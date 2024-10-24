史丹利首間房「中和一坪不到15萬」！　遭媽強逼...得知真相恍然大悟

記者孟育民／台北報導

許多人都夢想擁有自己的家，隨房價不斷攀升，購屋族壓力越來越大，如今買房已經變成年輕人遙不可及的夢。藝人史丹利和Gigi日前錄製Podcast節目《地產好學聲》，分享自己買房的經驗，史丹利坦言第一間房是年輕時被媽媽逼迫的，「那時候我剛出來工作，存了一些錢想出國玩、買車，我媽就很強硬說『現在給我買』，後來我才知道為什麼她堅持要買，因為那時候是SARS，我買在中和捷運站不到5分鐘，雖然是2樓老公寓，我記得一坪不到15萬，然後30幾坪！」

▲史丹利和Gigi分享買房經驗。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）



史丹利因為被媽媽逼迫買房，不然他坦言從來沒想過此事，恰巧碰到台灣房價低靡的時候，讓他幸運用低價買到人生首間房，「我很感謝我媽逼我，這樣頭期款也不用多少，一般正常人都負擔得起。」

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Gigi買首間房則是在30歲，大約花了650萬買在永和，「我從小就是一個人，我一直很渴望有自己的家，我就決定與其把錢付房租，不如付房貸。我很幸運那時候可以全貸，我只要準備50、60萬，只要簡單的裝潢、手續費就可以搞定。」

▲史丹利在SARS期間買首間房。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

Gigi為了工作方便，將永和房子賣掉改買到六張犁站，「那個房子有幫我賺到一些錢，讓我有資金換屋，我六張犁買940多萬，但那就是很舊的公寓。」事實上，在買房前Gigi也度過長期租房人生，甚至曾住過鬼屋，「房東時不時會上來敲門，說不要一直在樓上跑來不跑去，我就說我一直跟我的狗坐在沙發上，反正後來在那個房子裡發生可怕的鬼故事。」事後有人跟她說，看到有個鬼一直跟著她，讓她嚇到趕緊搬走！