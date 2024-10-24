《泰山》主角羅恩伊利離世！享壽86歲　5年前「愛妻遭兒殺害」雙亡

記者劉宛欣／綜合報導

1960年代以電視劇《泰山》（Tarzan）走紅的美國男星羅恩伊利（Ron Ely）驚傳逝世，享壽86歲。他的女兒克絲汀伊利（Kirsten Ely）在社群發文透露，父親於9月29日在加州家中安詳離世，哀痛寫下「世上失去了其中一個最偉大的人，而我失去了父親。」消息一出，立即引發各界關注。

▲羅恩伊利離世，終年86歲。（圖／翻攝自《泰山》劇照）

羅恩伊利於1938年出生，1950年代進入演藝圈，並在1966年憑藉電視劇版《泰山》迅速成名。他以高大身材和健碩的體態，成功塑造性感形象，成為當時觀眾心目中的泰山代表。這部經典作品也成為他演藝生涯的代表作之一。羅恩伊利自影壇活躍至2001年，之後宣布退休，結束長達數十年的演藝生涯。

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▲羅恩伊利是許多觀眾心目中的泰山代表。（圖／翻攝自Kirsten Instagram）

羅恩伊利曾經歷兩段婚姻，他的第二任妻子薇樂莉朗汀（Valerie Lundeen）是選美出身的佛羅里達州小姐，兩人育有3名子女。然而，一家人在2019年發生了人倫悲劇，當年30歲的兒子卡麥隆伊利在家中刺殺了母親薇樂莉，警方趕到現場後，卡麥隆因拒捕被當場擊斃，羅恩伊利因此在短時間內痛失妻子與兒子，震驚社會。