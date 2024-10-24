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納豆腦中風復出反應變遲緩！　阿Ken「金鐘遭他賞巴掌」揭好友復原狀況

記者孟育民／台北報導

中天《同學來了》今（24日）在棚內舉辦四周年記者會，日前在金鐘頒獎典禮，阿Ken與納豆合體，效果十足，媒體對納豆的身體狀況非常關心，阿Ken透露：「他現在真的恢復得蠻好的，有些時候他比較久沒在螢光幕曝光，會擔心有沒有問題，但納豆現在狀況都很穩定，每次見到他都越來越好，以前他連走路都有問題，現在你叫他跑也可以，所以我們節目決定要辦一個運動會，叫他跳繩、跨欄。」

▲▼阿Ken、安心亞、張立東 《同學來了》四週年記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲阿Ken、安心亞、張立東出席 《同學來了》四周年記者會。（圖／記者李毓康攝）

納豆在2022年因腦出血中風緊急住院，健康問題引網擔憂，日前和阿Ken擔任金鐘獎頒獎人，台上阿Ken問納豆：「很多人說你反應變慢了真的假的？這樣要給你特訓一下，那我們來玩猜拳輸的要打巴掌的遊戲。」納豆更當場賞了阿Ken一巴掌，兩人一來一往逗笑全場。阿Ken今則笑說：「納豆要打人絕對不會慢一拍。」對於納豆是否還能常態主持節目？他表示還是有固定來錄影，「其他節目也有出外景，胃口也很好，也有跟納豆說不要吃太多！」

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▲▼阿Ken 《同學來了》四週年記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲阿Ken誇納豆現在復原良好 。（圖／記者李毓康攝）

節目開播滿四年，主持人安心亞感性提及：「製作單位很用心，每次都在想不同主題，讓《同學來了》越來越豐富、越來越精彩，每個禮拜都可以跟藝人朋友、身邊的主持人見面，大家能這樣一起常常相處，很開心也很幸福，希望可以一直這樣下去。」

▲▼安心亞 《同學來了》四週年記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼安心亞（圖／記者李毓康攝）

▲▼安心亞 《同學來了》四週年記者會。（圖／記者李毓康攝）

因節目錄影長時間相處，安心亞被問到是否有可能和主持搭檔日久生情，她竟立馬搖頭：「我比較想要各種『師』，法師、牧師也可以，希望能在節目辦各種『師』的海選。」聊到感情話題，阿Ken自認年紀比較大，脫單機率是主持群中比較高的，安心亞一聽立馬追問：「你是不是上禮拜有被拍到？快要包不住了？有在家過夜超過24小時？」阿Ken笑著否認。

 

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阿Ken, 安心亞, 納豆, 同學來了

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