歐陽靖無預警收「2神秘公關品」！　解開謎團她笑了：終於真相大白

記者王靖淳／綜合報導

麥當勞與人氣動漫《獵人》合作推出聯名周邊，許多KOL在收到全套的盲卡包後紛紛拍片開箱，不過卻有部分網紅因失言遭粉絲炎上，掀起不小討論。為此，女星歐陽靖今（24）日也透過Threads發文，除了分享自己曾無預警收到兩樣令她不解的公關品之外，同時也在得知真相後笑說：「終於真相大白。」

▲歐陽靖。（圖／翻攝自Threads／imginoy）



歐陽靖表示，看到最近麥當勞獵人盲包事件，讓她想起自己有時候也會無預警收到一些公關宣傳品，但大多數是來自合作過的廠商，因此不覺得意外。然而，她透露，曾收到過最令人困惑的公關品，是「好幾大桶客惟您冰淇淋」以及「多到像普渡用的布丁果凍禮盒」，這讓她感到非常困惑。

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▲歐陽靖發文談麥當勞事件。（圖／翻攝自Threads／imginoy）

歐陽靖提到，當時她詢問經紀人關於這些物品的來源時，經紀人也無法給出答案，「她說她也不知道，然後沒多久後她也收到了！」她指出，包裹的寄件資料顯示是來自客惟您公司，不過她與對方並沒有合作過，包裹內也沒有附上任何卡片或信件，讓她和經紀人對這次「神秘公關品事件」感到更加摸不著頭緒，不明白為什麼會寄送到她們的手中。

▲歐陽靖透露收到客惟您冰淇淋。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

經過一段時間的等待，歐陽靖稍早透過IG限動發文公開真相，她感謝Threads的演算法，表示「終於真相大白了」，原來是有廠商聯絡她確認，這些冰淇淋和布丁禮盒正是來自「客惟您」的宣傳品。這一頓「意外驚喜」終於揭開謎底，讓歐陽靖不再困惑，鬆了一口氣。