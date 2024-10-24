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才出道2個月...幻藍小熊登韓萬人大型音樂節！　還同場話題女團

記者蔡琛儀／台北報導

女團GENBLUE幻藍小熊在韓國出道不到兩個月，繼空降南韓電視台六大打歌舞台後，日前首登南韓萬人大型戶外音樂節「2024 Dream Concert」開唱，這個被稱為「K-POP新星誕生門戶」的音樂節，是南韓樂壇極具代表性的年度大型音樂盛會，也是每位南韓樂壇新生代的夢想舞台。

▲▼GENBLUE幻藍小熊出席南韓大型萬人音樂節DREAM CONCERT(。（圖／天空娛樂提供）

▲幻藍小熊首登南韓大型萬人音樂節DREAM CONCERT。（圖／天空娛樂提供）

幻藍小熊為了參加這個夢想中的萬人舞台，立刻投入密集彩排，過萬事俱備的她們一站上舞台，卻因為風速過大而頭髮亂飛「狂吃頭髮」，也讓她們分心撥頭髮之餘還得兼顧表情到位，所幸後來順利完成表演，而每個團員在歷經首次戶外處女秀後都學到寶貴的一課，采甄表示：「大家歷經這次經驗，之後又多了一項功課，就是多多去練習控制頭髮甩動的力道。」

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好在她們最後仍順利完成表演，並獲得全場歡聲雷動的掌聲，洗腦的旋律「COCOCO」，讓現場儼然如萬人粉絲見面會般熱鬧，隊長XXIN更表示：「在表演途中還看見有其他團的粉絲對我們比讚，瞬間充滿了能量！很喜歡這種互相傳遞能量的感覺！」

▲▼GENBLUE幻藍小熊出席南韓大型萬人音樂節DREAM CONCERT(。（圖／天空娛樂提供）

▲幻藍小熊興奮圓夢。（圖／天空娛樂提供）

她們在後台還與許多前輩相見歡打招呼，XXIN表示：「很幸運的又有機會能夠看KISS OF LIFE前輩的演出，在戶外大舞台的表演感和魅力真的令人嘆為觀止，我們也要快速成長達到和前輩們一樣的模樣！」而毓則巧遇男團n.SSign中的唯一台灣成員LAURENCE方毅家，對方還主動用中文跟毓說加油，「前輩也是台灣人，有一種很親切的感覺！」此外，她們目前正如火如荼進入籌備第二首韓文新單曲的前置準備工作，並積極投入明年1月18日在台大體育館舉辦的FAN CONCERT準備，門票26日開賣，詳洽KKTIX。

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