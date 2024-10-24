阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

記者潘慧中／綜合報導

阿本（翁瑞迪）最初從《模范棒棒堂》出道，一度轉行當幕後，直到近期才重返演藝圈，在各大綜藝節目都能看到他的身影。沒想到，他23日突然發文吐露「小姐不熙娣班底…我又落選了」，讓粉絲相當心疼，他只好緊急在留言區解釋真相！

▲阿本發文。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



阿本在社群網站透露，有一些朋友幸運變成《小姐不熙娣》班底，眼見節目一口氣增加了10多位新班底，他坦承，「還以為這次我會被選上，可惜我又落選了」，並附上3個淚眼符號。

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▲阿本錄《小姐不熙娣》。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



貼文上傳後，許多粉絲都紛紛安慰「落選不代表失敗，還是有機會的」、「可能太帥才落選」、「如果有選上就太好了」，看到大家如此認真的留言，嚇得他連忙解釋「我開玩笑的啦」！

▲阿本在留言區解釋真相。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



事實上關於當年退出螢光幕前的原因，阿本曾透露，當年拍攝一齣八點檔時，跟製作團隊都很熟，面對工作成員請求「阿本，我們真的預算很少，你幫我們便宜一點，接嘛～」，他也欣然答應。

由於拍攝場景是在電視台辦公司，阿本當下剛好坐在監製的位置，為了投入劇情假裝翻閱桌上資料時，無意間發現「所有人的薪資」，每一個演員每一集多少錢的數字都寫在上頭，「那個就很血淋淋，就是你在製作單位心中的價值是How much。」

▲▼阿本近期重返演藝圈。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



阿本看其他資深演員的數字都覺得還好，「我就看到其中一個，他在我上一部戲是演一個臨演，然後他在這一部戲演一個台詞很少的角色，他拿的比我多錢。」

阿本坦言，的確因為看了那個價格之後，心情有受到影響，「在那個時候突然覺得說『我在幹嘛』，我做了10年，然後我拿了一個比臨演的演員還少、戲份比我還少。」他深知自己有答應幫忙在先，旁人也解釋說自己的集數比較多，但他當下仍決定重新開始，才正式決定轉做幕後。